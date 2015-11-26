На выходных на центральной площади Владивостока развернется ярмарка

Жители и гости города смогут приобрести там свежие продукты напрямую от производителя
Общество 11:56
Ярмарка. Фото: ИА PrimaMedia

Жителей и гостей Владивостока приглашают приобрести свежие фрукты и овощи на общегородской сельскохозяйственной ярмарке, которая развернется в субботу и воскресенье, 10 и 11 августа, на площади Борцов революции, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

У местных фермеров в разгаре сезон сбора урожая этого года, поэтому на ярмарке можно купить свежие овощи, а также арбузы и дыни. Также в широком ассортименте представлена продукция приморских производителей – хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция, мясные и колбасные изделия, рыба мороженая и рыбопродукция, яйцо куриное, дикоросы, продукция пчеловодства.

Ярмарка будет работать в выходные дни, 10 и 11 августа. Жителей и гостей Владивостока приглашают на площадь Борцов революции в субботу с 9.00 до 18.00 и в воскресенье с 9.00 до 17.00.

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ярмарка

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