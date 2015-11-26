Андрей Ищенко: Планировка территории мыса Чуркин – общее дело жителей, строителей и мэрии

Депутат ЗС ПК принял участие во встрече с жителями улиц Черемуховая и Гульбиновича, посвященной обсуждению проекта планировки территории

Андрей Ищенко, депутат ЗС ПК. Фото: предоставлено депутатом ЗС ПК

Планировка значительной части территории Первомайского района – от улицы Черемуховая до улицы Бурачка – должна сбалансированно учесть интересы жителей района, города и строительной компании – резидента СПВ. Такое мнение в беседе с корр. ИА PrimaMedia по итогам встречи с жителями 8 августа высказал депутат ЗС ПК Андрей Ищенко, которого пригласили на встречу и как депутата, и как представителя строительного бизнеса. По оценке собеседника агентства, конструктивные предложения жителей по планировке территории будут обязательно учтены мэрией при согласовании проекта планировки и формировании градостроительного плана.

Напомним, что жители нескольких домов в Первомайском районе выражают обеспокоенность в связи с разработкой в настоящее время проекта планировки территории общей площадью в 39 га. Согласно некоторым распространяемым в соцсетях и направленным в редакции региональных СМИ сообщениям, их авторы опасаются, что при планировке могут быть нарушены права проживающих здесь людей, некие "захваты придомовых территорий" и неудобства при последующем строительстве и модернизации инфраструктуры района.

Встреча с жителями 8 августа. Фото: ИА PrimaMedia Общение с прессой. Фото: ИА PrimaMedia Андрей Ищенко. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

8 августа в ходе встречи с жителями домов по улицам Черемуховая и Гульбиновича депутат краевого Заксобрания Андрей Ищенко, представляющий округ №1, рассказал о том, как идет создание проекта планировки территории (которое осуществляет сегодня резидент СПВ компания "ИСК "Аврора-строй") и какое участие в этом процессе могут принять жители района.

Основной темой обсуждения, инициированного группой жителей дома №4А по улице Черемуховой, стала судьба земельного участка, расположенного между домом и зданием Первомайского районного суда (кадастровый номер 25:28:030007:178, зона ОЖ-1 — ред.).

Как выяснилось в ходе встречи, ранее на участке, сформированном еще в 2010 году, находилось здание расселенного барака 1936 года постройки. В 2018 году резидент СПВ – ООО "ИСК "Аврора-строй" — получил участок от мэрии в аренду под жилищное строительство, за свой счет демонтировал аварийное строение и приступил к созданию проекта планировки и межевания территории.

Как сообщил Андрей Ищенко, в настоящий момент опасения жителей близлежащих домов в части того, что здесь сегодня-завтра начнется строительство, — беспочвенны, поскольку только после согласования проекта планировки и градостроительного плана строители смогут приступить к созданию проекта жилого дома. Депутат также отметил, что несмотря на то, что в инвестиционном соглашении с Корпорацией развития Дальнего Востока говорится о строительстве 25-этажном многоквартирном доме, застройщик, изучив территорию, не считает возможным планировать строительство здесь такой "высотки". Пока речь может идти о 11-15-этажном доме, окончательные же параметры МКД пока, естественно, не могут быть определены.

За участком — здание Первомайского районного суда. Фото: ИА PrimaMedia Пустырь у дома №4А по ул. Черемуховой. Фото: ИА PrimaMedia Участок 25:28:030007:178. Фото: ИА PrimaMedia Пустырь у дома №4А по ул. Черемуховой. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Жителей близлежащих домов также интересовало будущее транспортной схемы района, судьба детских площадок и вопрос с парковками личного автотранспорта. Часть участников встречи выступила с предложениями построить на территории спортивную площадку, сквер и отремонтировать внутриквартальные проезды.

Андрей Ищенко сообщил, что предложения жителей, направленные в мэрию, должны быть учтены при корректировках проекта планировки, который подготовит компания "ИСК "Аврора-строй". Депутат заверил участников встречи, что компания готова к диалогу с жителями и намерена участвовать в благоустройстве и модернизации инфраструктуры района.

— Неравнодушие жителей к судьбе своего района, дома – это совершенно правильно, интересы людей обязательно должны учитываться при строительстве и модернизации инфраструктуры и жилого фонда, — прокомментировал Андрей Ищенко. – Как депутат и представитель строительного бизнеса я уверен, что время "дикой застройки", когда людей просто исключают из процесса согласования проектов между застройщиком и чиновниками мэрии, осталось в прошлом. Жители имеют право и должны получить возможность получать полную информацию, вносить свои предложения в проект планировки территорий и осуществлять общественный контроль за соблюдением норм законодательства и градостроительных нормативов.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, ранее депутат ЗС ПК от Первомайского района Владивостока выступил за развитие на территории института ТОС. По оценке парламентария, объединение усилий "первомайских" ТОС и депутатская поддержка улучшит социальную инфраструктуру на мысе Чуркин и сделает этот район краевого центра по-настоящему удобным для жизни людей.