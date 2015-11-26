Всемирный день борьбы с инсультом отметят активисты фонда "Инсульту нет!"

Методику распознавания опасного для жизни состояния в Приморье продвигают уже несколько лет

Торговый центр "Калина-молл". Фото: ИА PrimaMedia

Всемирный день борьбы с инсультом отметят во Владивостоке сегодня, 27 октября, активисты фонда "Инсульту нет!" на площадке торгового центра "Калина-молл". С 14 до 16 часов здесь будет проходить семейное праздничное мероприятие "Мы выбираем жизнь!" (0+), включающее конкурсы с призами, мастер-классы по распознаванию инсульта и творческие выступления волонтеров, сообщает ИА PrimaMedia.

Благотворительный фонд "Инсульту НЕТ", созданный врачом-неврологом Дмитрием Ханом, занимается популяризацией профилактики инсульта уже несколько лет. В 2018 году фонд получил президентский грант на проведение обучающих мероприятий в районах Приморья.

Методика раннего распознавания инсульта проста и доступна каждому. Для облегчения запоминания Дмитрий Хан предложил для нее кодировку "УДАР". Алгоритм действий при подозрении на инсульт выглядит так:

У-улыбка. Попросите человека улыбнуться. При инсульте происходит паралич мышц с одной стороны тела, в результате чего улыбка становится кривой.

Д-движение. Попросите пострадавшего поднять обе руки вверх одновременно. При инсульте одна рука будет падать или уходить в сторону, так как одна сторона тела слабеет.

А-артикуляция. Попытайтесь заговорить с пострадавшим, например, попросите его произнести любую несложную фразу или его имя. При инсульте речь обычно нарушается, становится бессвязной или заторможенной.

Р-решение. Если все признаки указывают на то, что у человека инсульт, немедленно звоните в скорую 03 (103 – с мобильного). Главное – успеть доставить человека в больницу в первые 4,5 часа после того, как произошел инсульт. Это так называемое "золотое окно" дает шанс на полное восстановление больного, если ему своевременно проведут тромболизисную терапию. После истечения "золотых" часов помочь человеку будет труднее, и о полном восстановлении уже говорить не приходится.

За 3 года методика из Владивостока разлетелась по всей стране благодаря современным коммуникационным технологиям. Дмитрий Хан и его помощники активно используют для продвижения идеи социальные сети – с их помощью в июне 2018 года удалось собрать 100 автомобилистов, которые своими машинами "сложили" на набережной Цесаревича фразу "УДАР. Инсульту нет". Еще раньше на канале YouTube Дмитрий размещал видеоролики, посвященные методике "УДАР", а новой творческой работой команды единомышленников стал музыкальный клип на ту же тему.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.