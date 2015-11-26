Лилия Головащенко: Мы научили слепых и слабовидящих подростков ходить на лыжах

Директор организации "Воскресенье" рассказала, каких результатов удалось добиться, реализуя проект на средства президентского гранта

Лилия Головащенко. Фото: ИА PrimaMedia

В Приморском крае только по статистике краевого отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) насчитывается 3 тысячи людей, имеющих серьезные нарушения зрения. При этом вопрос реабилитации слепых и слабовидящих в Приморье остается нерешенным: специализированных медицинских учреждений нет, в коррекционных школах для детей с глубоким и легким нарушением зрения нет специалистов по пространственной ориентировке и мобильности. Приморская краевая общественная организация социальной помощи "Воскресенье" уже несколько лет обучает слепых пространственной ориентировке в условиях большого города. В этом году проект организации "Взгляд на новую жизнь" выиграл президентский грант. В интервью ИА PrimaMedia руководитель проекта, директор ОО "Воскресенье" Лилия Головащенко рассказала, как организована работа инструкторов и сколько инвалидов с нарушениями зрения уже прошли обучение.

— Лилия Николаевна, ваш проект "Взгляд на новую жизнь" стал победителем конкурса президентских грантов. Вы ориентировались на аналогичные проекты в других регионах или начинали разрабатывать идею с нуля?

— Все с нуля! Мы хорошо знаем проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды по зрению. Исходя из их потребностей, составили заявку на грант. Три инструктора нашей общественной организации освоили методику обучения пространственной ориентировке и мобильности детей с глубоким нарушением зрения на курсах повышения квалификации в Институте коррекционной педагогики РАО и в Бийском филиале Центра реабилитации слепых ВОС. Это непосредственно я, а также инструктор по лыжной ходьбе Сергей Головащенко и Светлана Индралиева — инвалид первой группы по зрению и слуху. Инструкторы организации "Воскресенье" имеют право обучать детей и взрослых с нарушением зрения навыкам самостоятельного, безопасного, эффективного, эстетичного передвижения в различных типах пространства.

— Сколько людей удалось охватить проектом?

— Благодаря грантовой поддержке в мероприятиях проекта за два отчетных периода приняло не менее 713 человек. В их число входят педагоги, воспитатели, учащиеся двух коррекционных школ, родители детей с глубоким и легким нарушением зрения, председатели и члены девяти местных филиалов ВОС Приморского края. Теперь они знают основные термины ориентировки и мобильности инвалидов по зрению, владеют приемами использования белой трости, могут сопровождать слепых в различных типах пространства. В данном проекте были учтены трудности и особенности в обучении инвалидов по зрению навыкам самостоятельного передвижения. К курсу по пространственной ориентировке и мобильности были добавлены занятия по адаптивной физкультуре, скандинавской ходьба и ходьбе на беговых лыжах. Комплексный подход дал положительный результат, вызвал интерес ко всем видам занятий и мероприятиям проводимых по проекту. На сегодняшний день идет реализация третьего этапа проекта.

— Кто и как помогает вам в реализации проекта? С какими организациями есть партнерство?

— Мы получаем много новых предложений по сотрудничеству благодаря успешной реализации проектов, и принимаем их с благодарностью. Среди наших партнеров — Приморская краевая организация Всероссийского общества слепых, включающая 9 филиалов по краю, Приморский центр социального обслуживания населения – все 10 его отделений, краевые коррекционные образовательные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья, Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, танцевально-спортивный клуб "Танго", Владивостокский базовый медицинский колледж.

— Каких качественных результатов удалось добиться вам при реализации грантового проекта?

— В этом году впервые в Приморском крае слабовидящие старшеклассники коррекционной школы г. Артема научились ходить на беговых лыжах и постепенно преодолели три дистанции — 200, 500 и 1000 метров. Слепые и слабовидящие ученики средних классов освоили технику скандинавской ходьбы. Инструкторы занимались с ребятами адаптивной физкультурой, подвижными играми. Инвалидам по зрению сложно выполнять некоторые упражнения – даже обычное приседание дается им тяжело, поскольку у слепых нет представления о положении своего тела в пространстве. Мы использовали на занятиях различный инвентарь, предлагали играть – и ребята охотно выполняли упражнения. Теперь мы получаем множество предложений и просьб от администраций коррекционных школ и других учреждений края продолжить курсы по пространственной ориентировке и мобильности инвалидов по зрению, а также занятия по ходьбе на беговых лыжах, адаптивной физкультуре, скандинавской ходьбе.

— Есть ли у вас планы на дальнейшее участие в грантовых конкурсах?

— Да, мы хотим подать заявку на краевой конкурс субсидий для некоммерческих организаций. Наша работа помогает повысить качество жизни инвалидов, а также делает более эффективной работу учреждений и организаций, с которыми мы сотрудничаем. Например, местные организации ВОС после мастер-класса "Дни здоровья" смогут самостоятельно проводить данное мероприятие на своих спортивных площадках, в парках или в помещениях. Мы готовы продолжать консультационное и тренерское сопровождение, приезжать в разные районы Приморья и проводить теоретические и практические занятия для слепых детей и взрослых, а также для персонала социальных учреждений, в которых они живут.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.