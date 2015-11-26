О поступлении в зарубежные вузы приморцам расскажет образовательная выставка

Вузы России, Европы и США представят свои программы, подготовительные и языковые курсы
Общество 09:00
О поступлении в зарубежные вузы приморцам расскажет образовательная выставка. Фото: предоставлено Begin Group

Выставка "Образование в России и за рубежом" (12+) пройдет во Владивостоке 12 октября и соберет на одной площадке образовательные организации из разных стран. Для посетителей это станет отличной возможностью получить информацию из первых рук, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Учеба за рубежом — это современное образование, уверенное владение иностранным языком, полезные знакомства и перспектива эмиграции. Но поступление всегда вызывает у абитуриентов множество вопросов. В рамках выставки ответы на них дадут прямые представители зарубежных университетов.

Вузы России, Европы и США представят свои программы, подготовительные и языковые курсы. Подобрать для себя варианты смогут учащиеся бакалавриата и магистратуры.

Программы будут предложены по самым разным направлениям — бизнес, экономика, технические и гуманитарные науки. Объединение специализированных школ Швейцарии представят востребованные специальности в области туризма, кулинарии, а также управления в области ресторанного и гостиничного бизнеса.

Представители университетов расскажут об особенностях программ, актуальных правилах приема на 2020/2021 учебный год, стоимости, размещении и всех остальных аспектах обучения.

Информацией о стипендиях, доступных студентам из России, финансировании обучения, процессе поступления и студенческих визах поделятся представители государственных образовательных агентств DAAD (Германия), CampusFrance (Франция) и EducationUSA (США).

Посещение выставки "Образование в России и за рубежом" будет полезно всем, кто планирует или рассматривает вариант обучение за рубежом. Посетители смогут разобраться в нюансах обучения в разных странах и вузах и составить план подготовки к поступлению.

Выставка "Образование в России и за рубежом" состоится 12 октября, с 13.00 до 17.00, в отеле "Лотте" (Хёндэ) по адресу ул. Семеновская, 29.

Вход на мероприятие бесплатный, необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.

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образование высшее

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