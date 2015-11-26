Здоровье приморцев и пути его сохранения обсудили во Владивостоке

Участники проанализировали основные показатели здоровья населения в рамках форума "Тихоокеанская Россия – территория здоровья"

Модель сердца человека. Фото: ИА PrimaMedia

Дальневосточный форум "Тихоокеанская Россия – территория здоровья" (16+) проходит во Владивостоке 9-11 октября. В первый день форума состоялось пленарное заседание, на котором участники обсудили здоровье приморцев и пути его сохранения, сообщает ИА PrimaMedia.

9 октября в главном корпусе Дальневосточного федерального университета состоялось пленарное заседание "Здоровое поколение – стратегические приоритеты России". Участники проанализировали основные показатели здоровья населения Приморского края, меры соцподдержки медицинских работников и возможные перспективы развития этой сферы в регионе. Приветственное слово гостям форума сказал ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов.

"Приморский край — один из самых густонаселенных субъектов Дальнего Востока. Структура смертности похожа на ту, что в среднем наблюдается по всей Российской Федерации — среди всех умерших 49,7% уходят из жизни из-за заболеваний системы кровообращения. По указу президента в крае реализуется ряд программ и проектов, направленных на борьбу с заболеваниями и развитием медпомощи. Для улучшения ситуации мы также составили несколько стратегий, которые поэтапно внедряться, — рассказал врио вице-губернатора Приморского края и директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Он отметил уже ощутимые изменения в здравоохранении региона – это увеличение кадров, больший охват диспансеризацией населения по сравнению с прошлым годом.

Врио вице-губернатора Приморского края и директор краевого департамента здравоохранения Виктор Фисенко. Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia Пленарное заседание "Здоровое поколение – стратегические приоритеты России". Фото: Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia 1 / 2

Помимо этого, предполагается внедрение методик, процессов и ресурсов, обеспечивающих управление в сфере качества оказания медицинской помощи, создание интеллектуальной системы и развитие паллиативной помощи.

Смертность удалось снизить на 134 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,— Виктор Фисенко.

Также за восемь месяцев 2019 года ежемесячную социальную поддержку в размере 10 тысяч рублей получили 753 врача.

— Дальневосточный федеральный университет активно популяризирует здоровый образ жизни. Разрабатываются новые функциональные продукты питания, но наибольшего успеха в ведении здорового образа жизни можно добиться, имея мотивацию и ежедневное стремление. С каждым годом на День открытых дверей в школу биомедицины приходит все больше людей — в этом году почти 300 человек. Мы проводим мастер-классы по оказанию первой помощи в школах, санпросветы, акции по сдаче крови и подготавливаем медицинских волонтеров, — добавила заместитель проректора по медицинским вопросам ДВФУ Галина Бондарь.



Заместитель проректора по медицинским вопросам ДВФУ Галина Бондарь. Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

Также в пленарном заседании принял участие амбассадор йоги смеха, официальный представитель Laughter Yoga International в России и СНГ Дмитрий Ефимов. Он рассказал о важности смеха для человека и смехотерапии, которую проводит совместно с главным врачом Владивостокского клинико-диагностического центра Анжелой Кабиевой.

— Ежегодно от депрессий сотрудников компании несут многомиллионные убытки. В Америке ежедневно 30% населения испытываю грусть, которую организм легко копит и от которой очень долго избавляется. Но нашему мозгу все равно, смеемся мы от какого-то события или искусственно — гормон радости выделяются в любом случае. Уметь справляться с эмоциями, а не терпеть их — наиважнейшее качество современного человека, — рассказал Дмитрий Ефимов.



Амбассадор йоги смеха Дмитрий Ефимов. Анастасия Дубровина, ИА PrimaMedia

После Анджела Кабиева и Виктор Фисенко вручили сертификаты участникам форума и благодарственные грамоты за поддержку мероприятия.

Напомним, что форум проводится для обмена опытом и распространения лучших практик по организации работы здорового образа жизни в регионе и муниципалитетах, вовлечению активных граждан и общественных организаций в формировании мотивации к здоровому образу жизни у населения, особенно у молодежи, а также для взаимодействия государственных структур и общественных организаций по профилактике различных заболеваний.