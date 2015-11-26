Если в автобусе нет безнала, пассажир все равно обязан заплатить - мэрия Владивостока

Власти дальневосточной столицы ответили на вопросы о безналичной оплате в общественном транспорте

Валидатор. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

В мэрии Владивостока ответили на вопросы о внедрении безналичной оплаты в общественном транспорте. Долгожданные аппараты уже длительное время устанавливаются в автобусах. Как контролирует мэрия установку техники? Что делать пассажиру, если водитель просит перевести деньги на карту? Эти и другие вопросы своих читателей ИА PrimaMedia передало городской администрации.

В мэрии сообщили, что автобусы должны быть оборудованы валидаторами до конца года. Отметим, что пока основная масса общественного транспорта все еще принимает только наличные. В администрации города уверяют, что если во время проверок терминала в автобусе не будет, перевозчик получит штраф в размере восьми тысяч рублей.

Ответы администрации Владивостока на запрос агентства:

Что делать пассажиру, если в автобусе заявлен безнал (наклейка), но по факту его нет. Обязан ли водитель довезти бесплатно?

В случае отсутствия в салоне автобуса валидатора, в соответствии со ст. 781 части второй Федерального закона от 26.01.1996 № 14-ФЗ "Гражданский кодекс Российской Федерации", пассажир обязан оплатить оказанные ему услуги (проезд) в полном объёме с установленным тарифом, независимо от работоспособности валидатора.

Как мэрия контролирует установку терминалов безналичной оплаты в автобусах? Есть ли какой-то "дедлайн", когда все автобусы должны быть ими оборудованы. Сколько уже оборудовано?

Перевозчикам выдано 699 валидатора, установка продолжается. Автобусы должны быть оборудованы ими до конца года. За отсутствие валидатора (это выявляется во время проверок) перевозчика могут оштрафовать. Сумма штрафа в данном случае составляет 8 тысяч рублей.

Что делать пассажиру, если водитель просит перевести ему оплату за проезд на карту? Насколько правомерны действия водителя?

Рассчитаться за проезд в общественном транспорт сегодня можно только наличными или с помощью валидатора. Остальные варианты незаконны.

Пассажиры сталкиваются с тем, что в некоторых автобусах водители говорят, что терминала нет, потому что его сняли на проверку. Что это за проверка?

Скорее всего, речь идет о перепрошивке валидаторов. Этот процесс проходят все терминалы после введения с июля этого года закона о том, что на всех кассовых чеках должен быть кьюар-код. Плюс ко всему после повышения тарифа прошивка была необходима и для того, чтобы перенастроить аппарат на новую стоимость проезда. В целом это процедура уже завершена. Если вы и в ближайшие дни услышите от водителя, что аппарат снят на проверку, то, скорее всего, он вас обманывает или вы его неправильно поняли. Каждый водитель утром получает терминал, а вечером отдает его для передачи данных и подзарядки. В любой непонятной ситуации можно звонить в городское управление транспорта. Все координаты есть на сайте мэрии.

Общественный транспорт Владивостока в подавляющем большинстве не оснащен терминалами безналичного расчета за оплату услуг проезда. В этом убедились журналисты ИА PrimaMedia в ходе масштабного рейда по городским муниципальным маршрутам. Многие водители в таких условиях предлагают пассажирам альтернативные варианты "безналичного" расчета, но зачастую готовы довезти тех, у кого "только карточка", бесплатно, лишь бы не привлекать лишнего внимания к существованию, по сути, теневого денежного обращения в сфере оплаты услуг общественного транспорта.

Напомним, что с 30 сентября жители Владивостока платят за проезд не 23, а 28 рублей. Перевозчики предлагали установить тариф в размере от 31 до 34 рублей, однако в администрации города это предложение не поддержали. Ранее редакция ИА PrimaMedia провела опрос среди читателей на тему ситуации вокруг городского общественного транспорта и получила массовый эмоциональный оклик на имеющиеся проблемы — итоги здесь.