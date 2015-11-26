Мэрия Владивостока проводит многомиллионные конкурсы на ремонт дорог несмотря на холода

Исполнители будут ремонтировать городские магистрали до поздней осени

Мэрия Владивостока проводит многомиллионные конкурсы на дорожные работы несмотря на холода. Фото: ИА PrimaMedia

Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока продолжает осваивать бюджетные средства на ремонт дорог несмотря на скорое приближение морозов. В сентябре и октябре разыграны еще несколько контрактов на общую сумму более чем 106 млн рублей. Мэрия рассчитывает, что подрядчики справятся со всем обозначенным объемом до середины ноября, сообщает ИА PrimaMedia.

Исполнители осенних контрактов оказываются в незавидном положении — выполнить дорожные работы и освоить десятки миллионов рублей им необходимо будет в очень сжатые сроки. Даты завершения дорожных работ для них, как и для подрядчиков, взявших контракты гораздо раньше, ограничены первой половиной ноября.

Исполнение одного из осенних контрактов жители Владивостока прочувствовали с началом рабочей недели. В субботу, 5 октября, была перекрыта часть улицы Борисенко. ООО "Инвестстройторг" (учредитель Шамиль Ходэи, руководитель Артур Тамоян — прим. ред.) в середине сентября заключила контракт на ремонт дороги и ливневой канализации на участке от улицы Спортивной до перекрестка с улицей Ручейной. Исполнитель должен будет выполнить работы на 33,268 млн рублей за 37 дней, до 10 ноября. Здесь запланирован демонтаж асфальтобетонного покрытия, железобетонных колец ливневого коллектора, монтаж смотровых колодцев, перекладка трубы и восстановление.

Также здесь будет заменен, куда же без него, бордюрный камень. На закупку 1395 бортовых дорожных камней в контракте заложено 912,135 тысяч рублей. Однако главные затраты при замене бордюров уходят на работу и сопутствующие материалы — демонтаж старых камней, подготовку основания для новых, земельные работы, щебень и т.д.

Еще один крупный госзаказ должно будет выполнить ООО "Бетон-Сервис" (учредитель Татьяна Лебедева, руководитель Наталья Магай — прим. ред.). Предприятие, в котором, судя по открытым источникам, числится только один сотрудник, должно будет провести ремонт на улице Некрасовская — от дома 90 до дома 122. Контракт еще не подписан, а срок его исполнения уже поджимает — 25,385 млн рублей должны быть освоены через 33 дня — к 10 ноября.

К слову, "Бетон-Сервис", как его "братья" по учредителю — "Автобан-ДВ" и "Авастрой" также многократно становились исполнителями контрактов от администрации Владивостока по ремонту дорог, поставке бордюрного камня и благоустройству территорий.

ООО "Автобан-ДВ" (учредитель Татьяна Лебедева, руководитель Наталья Магай — прим. ред.), один из главных исполнителей дорожных работ в этом году, 24 сентября заключило еще один контракт — на этот раз на ремонт дорог на улице Леонова (от ул.Казанская далее вдоль домов №№ 27, 31, 33 по ул.Леонова и вдоль дома № 34 по улице Крыгина с выездом на улице Крыгина). Сумма — 10,8 млн рублей, срок исполнения уже близится — 30 октября. Помимо ремонта дорожного полотна и тротуаров работы подразумевают замену бордюрного камня. Согласно смете на покупку 1035 бордюров исполнитель должен будет потратить 676,755 тысячи рублей.

Еще один частый участник городских торгов ООО "ОСК-1" (учредитель Денис Люлькин, руководитель Георгий Битаров — прим. ред.) должно будет провести ремонт дорог по ул. Пятой, ул. Лянчихинской, и дороги в районе домов №№ 23-7б по ул. Енисейской. Цена контракта — 19,899 млн рублей. Итоги торгов были подведены только 17 сентября. Здесь также будет проведен комплексный ремонт дороги вместе с устройством тротуаров и заменой бордюров. Будет закуплено 300 бордюров на общую сумму 196,161 тысяч рублей. Срок выполнения работ — 10 ноября.

ООО "Океан Лоджистик" также взяло контракт под занавес теплого сезона. 17,592 млн рублей пойдут на ремонт дороги от проспекта 100-летия Владивостока вдоль домов №№ 159а. 159е, 159д до пересечения с ул. Чапаева. Здесь также будут ремонтировать все дорожное полотно, а бордюры будут закуплены на сумму 152 тысячи рублей.

Напомним, зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 3 октября проверил, как во Владивостоке тратят федеральные средства на приведение дорожной сети в должный для дальневосточной столицы вид. То, что показал инспекции глава города Олег Гуменюк, полпреда не удовлетворило. Мэру досталось за неэффективное обращение с деньгами, бордюры и перекладывание асфальта. Теперь "президентские" деньги столице ДФО будут давать только на комплексные работы, которые обеспечат высокую пропускную способность дорог и комфортное передвижение по городу. Но это будет только в следующем году. А пока же Владивосток должен суметь закончить начатое.