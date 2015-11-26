Вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, на территории края в настоящее время регулируются 11 региональными законами

Рабочая встреча председателя ЗС ПК Александра Ролика с директором ИМЦ "Тихоокеанский Проект" Александром Смышляевым. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Некоммерческие организации в Приморье включаются в реализацию проекта "Чистая страна". Это одна из региональных программ, которая реализуется в рамках национального проекта "Экология". Наиболее значительные изменения коснутся именно сферы обращения с отходами. С 1 января 2020 года в Приморье начнет работать единый оператор по обращению с ТКО, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В рамках решений, принятых на выездном заседании совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при Законодательном собрании Приморского края, которое прошло в конце сентября нынешнего года в поселке Славянка Хасанского района, на площадке краевого парламента прошла рабочая встреча председателя ЗС ПК, регионального координатора федерального партийного проекта "Чистая страна" Александра Ролика с директором Приморской автономной некоммерческой организации Информационно-методический центр "Тихоокеанский Проект" Александром Смышляевым.

Главной темой встречи стало участие общественных объединений в экологическом воспитании и формировании экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, в рамках национального проекта "Экология" в Приморье в настоящее время реализуются три региональных программы: "Чистая страна", "Чистая вода" и "Комплексная система обращения с ТКО". Наиболее значительные изменения коснутся именно сферы обращения с отходами. С 1 января 2020 года в Приморье начнет работать единый оператор по обращению с ТКО.

"Одна из задач, которую мы решаем вместе с администрацией Приморского края, органами исполнительной власти — это повышение общей культуры населения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и экологического просвещения. В этой работе мы поддерживаем экологические и общественные движения, в том числе, молодежные, привлекаем различные некоммерческие организации и волонтеров. Думаю, что взаимодействие в рамках реализации в крае федерального проекта "Чистая страна" с ИМЦ "Тихоокеанский Проект" также будет способствовать решению данных задач", — отметил спикер краевого парламента.

Вопросы, связанные с экологией и охраной окружающей среды, на территории Приморского края в настоящее время регулируются 11 региональными законами, в том числе: "Об охране окружающей среды в Приморском крае", "Об экологическом образовании в Приморском крае", "Об отходах производства и потребления".

В ходе встречи были выработаны конкретные предложения по внесению изменений в краевое законодательство, в частности, в статью 7 Закона Приморского края от 15 ноября 2001 года № 164 "Об экологическом образовании в Приморском крае", определяющую полномочия органов местного самоуправления в данной сфере.