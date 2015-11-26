"ДГК" отрицает информацию о сокращениях персонала компании

Ремонтному персоналу предприятия предлагается перевод в крупное энергоремонтное предприятие с сохранением оплаты труда
Бизнес 10:42
ДГК. Фото: ИА PrimaMedia

АО "ДГК" официально прокомментировало информацию о сокращениях персонала в компании, о которых заявили в Федерации профсоюзов Приморского края, отметив, что эта информация не соответствует действительности, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сообщение компании.

В филиале АО "ДГК" — Лучегорском топливно-энергетическом комплексе, а также на Артемовской и Владивостокской ТЭЦ сокращение персонала не производится. Ремонтному персоналу предприятия, в составе ремонтного персонала других тепловых электростанций региона, предлагается перевод в крупное энергоремонтное предприятие, создаваемое на базе АО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания", с сохранением действующих социальных гарантий и оплаты труда.

"В настоящее время Дальневосточная генерирующая компания находится в процессе преобразований, связанных с консолидаций управленческих функций в головной компании, совершенствованием и структурированием рабочих процессов, направленных на повышение качества управления обществом, сокращение непроизводственных затрат и в результате — обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения территорий", — отмечается в сообщении компании.

Первичные профсоюзные организации в соответствии с трудовым законодательном проинформированы о процессах, происходящих в АО "ДГК".

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профсоюзы увольнение, сокращение

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