Это войдет в историю: четвертый День рождения Tigre de Cristal отметили с размахом

Хедлайнером грандиозной вечеринки стала группа "Мумий Тролль"

Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Вечеринка в честь Дня рождения гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal состоялась 11 октября. Гости фотографировались, танцевали и подпевали горячо любимой приморцами группе "Мумий Тролль", сообщает ИА PrimaMedia.

Гостинично-развлекательному комплексу Tigre de Cristal в Приморье, признанному в прошлом году лучшим российским курортом, исполнилось четыре года. По такому поводу "Тигр" в лучших традициях решил порадовать приморцев, пригласив всех желающих на грандиозный праздник.

Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 7

Начало вечеринки было назначено на 21.30, но гости стали прибывать задолго до официального начала шоу. Особая атмосфера ощущалась сразу с главного входа в комплекс. Здесь под потолком расположились изящные декорации в морской тематике, а на фотозоне с LED-экранами позировали роскошные модели. Вряд ли был хоть один гость, который не сделал снимок на фоне этого великолепия.

Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 3

Концертную программу открыли приморские артисты: певица ЛюSEA и рок-группа "Ураган", которая завершила "разогрев" композицией Фила Коллинза "In the air tonight" – саундтреком фильма "Мальчишник в Вегасе", часть действия в котором происходит в казино. Этой песне, казалось, подпевали все – но как на самом деле поёт весь зал, гости услышали во время выступления долгожданного "Мумий Тролля".

Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 7

Концерт начался с песни, посвящённой Владивостоку – "Четвёртый троллейбус". Музыканты исполнили лучшие свои композиции, в том числе "Утекай", "Невесту" и "Медведицу". В перерывах между песнями фронтмен группы Илья Лагутенко тепло общался с публикой.

"В последний раз в казино во Владивостоке я был лет тридцать назад. Почти никого не было, а в углу певец делал сальто. Это был Газманов. Хорошо, что времена поменялись. Дай бог Владивостоку новых свершений и здоровья, а Tigre de Cristal поздравляю с Днём Рождения", – обратился к гостям земляк и популярный музыкант.

Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 5

Когда заиграла песня "Владивосток-2000", во всем зале не было ни одного человека, который не подпевал бы и не танцевал. После неофициального гимна дальневосточной столицы рок-группа исполнила ещё несколько лирических композиций. В завершении вечера щедрую порцию рока раздала группа Sila.

Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 6

Напомним, гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal открылся в октябре 2015 года, сразу став центром притяжения для иностранных туристов и жителей Приморского края. На протяжении четырех лет он остается первым и единственным в интегрированной зоне "Приморье", предлагая гостям пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, а также тематические бары, музыкальные концерты, шоу-программы, и, конечно, казино.