Это войдет в историю: четвертый День рождения Tigre de Cristal отметили с размахом

Хедлайнером грандиозной вечеринки стала группа "Мумий Тролль"
Общество 11:47
Четвертый День рождения Tigre De Cristal отметили с размахом. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Вечеринка в честь Дня рождения гостинично-развлекательного комплекса Tigre de Cristal состоялась 11 октября. Гости фотографировались, танцевали и подпевали горячо любимой приморцами группе "Мумий Тролль", сообщает ИА PrimaMedia.

Гостинично-развлекательному комплексу Tigre de Cristal в Приморье, признанному в прошлом году лучшим российским курортом, исполнилось четыре года. По такому поводу "Тигр" в лучших традициях решил порадовать приморцев, пригласив всех желающих на грандиозный праздник.

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Начало вечеринки было назначено на 21.30, но гости стали прибывать задолго до официального начала шоу. Особая атмосфера ощущалась сразу с главного входа в комплекс. Здесь под потолком расположились изящные декорации в морской тематике, а на фотозоне с LED-экранами позировали роскошные модели. Вряд ли был хоть один гость, который не сделал снимок на фоне этого великолепия.

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Концертную программу открыли приморские артисты: певица ЛюSEA и рок-группа "Ураган", которая завершила "разогрев" композицией Фила Коллинза "In the air tonight" – саундтреком фильма "Мальчишник в Вегасе", часть действия в котором происходит в казино. Этой песне, казалось, подпевали все – но как на самом деле поёт весь зал, гости услышали во время выступления долгожданного "Мумий Тролля".

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Концерт начался с песни, посвящённой Владивостоку – "Четвёртый троллейбус". Музыканты исполнили лучшие свои композиции, в том числе "Утекай", "Невесту" и "Медведицу". В перерывах между песнями фронтмен группы Илья Лагутенко тепло общался с публикой.

"В последний раз в казино во Владивостоке я был лет тридцать назад. Почти никого не было, а в углу певец делал сальто. Это был Газманов. Хорошо, что времена поменялись. Дай бог Владивостоку новых свершений и здоровья, а Tigre de Cristal поздравляю с Днём Рождения", – обратился к гостям земляк и популярный музыкант.

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Когда заиграла песня "Владивосток-2000", во всем зале не было ни одного человека, который не подпевал бы и не танцевал. После неофициального гимна дальневосточной столицы рок-группа исполнила ещё несколько лирических композиций. В завершении вечера щедрую порцию рока раздала группа Sila.

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Напомним, гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal открылся в октябре 2015 года, сразу став центром притяжения для иностранных туристов и жителей Приморского края. На протяжении четырех лет он остается первым и единственным в интегрированной зоне "Приморье", предлагая гостям пятизвездочный отель с современными номерами и люксовыми апартаментами, рестораны авторской и паназиатской кухни, а также тематические бары, музыкальные концерты, шоу-программы, и, конечно, казино.

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Вчера Tigre De Cristal @tigredecristal отмечали свой 4 день рождения и мне было безумно приятно, что во Владивостоке остались компании, которые не перестают заморачиваться и делать такие праздники! Не все на это обращают внимание, но я оценил, как ребята заморочились по всем пунктам, каждому привезли суперсложное в исполнении именное приглашение, подготовили сет из 5-ти блюд авторской кухни от своего неземного шеф-повара ( причем я знаю, как сложно подавать сеты для такого количества гостей! Так они ещё и умудрялись подавать сет не одновременно, когда из духовки достают 100 одинаковых блюд, при такой постановке, опаздавший гость пропускает уже выданное блюда, а смогли осуществить максимально сложный сервис, когда каждому гостю вне зависимости от того во сколько он пришёл, начинают выносить незамедлительно с первой подачи:)) заменили всю мебель в ресторане, на каждый стол поставили какие-то космические цветочные композиции, соорудили видеомэпинг на все стены ресторана ( для людей это конечно были просто плавающие по стенам рыбки, а я-то понимаю, что эти просто рыбки стоят миллион рублей и 3 месяца труда:)))) нарядили кучу персонала, пригласили Илью Лагутенко, построили максимально комфортную вип-зону, каждому гостю проявили максимальное количество внимания!!! Просто невероятно приятно, что люди так бережно относятся к своему имиджу и поддерживают его на таком высоком уровне!!! Ребята, Вам 5 баллов :) Спасибо большое генеральному менеджеру Стелиусу @tsif71 и всей команде за ваш труд!!! Это оч круто, что Вы сделали не просто ужин для своих бриллиантовых гостей, а подарили всему городу концерт любимой группы «Мумий тролль» в максимально комфортных условиях ! ПС: Ну и конечно, большое спасибо моим старым подругам со стажем 20 лет:)))) Веронике @veroshikd и Лере @bellerissima , что не бросили меня одного, пока Инесса @inessa_kompan на съемках со звездным фотографом снимает персон для нашей юбилейной книги ! И сделали мой вечер максимально веселым и душевным! Фото: @ozarto

Публикация от PK (@kompanp)

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Тэги: казино день рождения праздник артист (-ка) танцы

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