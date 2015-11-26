Главный тренер "Востока": После юниорского заезда стало понятно, что победу не упустим

Игорь Столяров подвел итоги финала чемпионата России по спидвею

Игорь Столяров, главный тренер команды "Восток". Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский "Восток" одержал более чем убедительную победу в ответной финальной гонке командного чемпионата России по спидвею — 63:28, "обогнав" тольяттинскую "Мега-Ладу". В этой гонке владивостокцы проиграли лишь в одном девятом заезде уступив сопернику 2:4. Об итогах финала ИА PrimaMedia рассказал главный тренер команды Игорь Столяров.

— Расскажите о ваших впечатлениях от финала? Почему как вы считаете "Востоку" удалось обойти соперника?

— Ребята настроились невероятно. Это ответная гонка, в которой необходимо было показать результат, так как в первой мы уступили тем же составом. Считаю, что отыгрались с полна. Накануне гонки мы получили новую технику. Думаю и это повлияло на результат. Огромное спасибо администрации Владивостока и Приморского края за это. Конечно, не ожидали такого результата. Думали, что сопротивление "Мега-Лады" будет сильнее".

— Игорь Эрикович, все гонщики ехали на мотоциклах с новыми моторами?

— Вся наша молодежь ехала на новых моторах, а взрослые спортсмены гоняли на своих двигателях.

— С чем была связано то что вы сменили легионера в команде и пригласили спортсмена сборной Латвии Анджея Лебедева?

— Мы с Лебедевым договаривались еще с самой первой гонки чемпионата. Не получилось у него приехать тогда, так как он заключил контракт в Швеции, где также стал чемпионом. Анджей освободился сейчас и помог нашей команде.

— В этой гонке когда для вас стало понятно, что победу "Восток" уже не упустит?

— После юниорского заезда (8 заезд — прим.) все стало ясно чисто математически, что выиграем. Стали выпускать молодежь, чтобы она получала опыт, накатывалась. Мы ведь живем не только сегодняшним днем, уже сегодня старались готовиться к следующему чемпионату. Хотя очень много вопросов есть по этому поводу.

— В 14-ом заезде серьезно пострадал Сергей Логачев, какого его состояние?

— Он получил ушибы, ничего страшного с ним не произошло.

— В следующем сезоне стадион "Авангард" будет закрыт на реконструкцию и вы чемпионат проведете в Уссурийске. Видели там трек?

— Да, ездили смотрели. Рассчитываем, что до мая следующего года там трек введут в строй. Но есть одна проблема: мы начинаем тренироваться в апреле, а к этому времени в Уссурийске еще ездить будет нельзя. Притом не только из-за трека, но и из-за погодных условий. Поэтому хотелось бы куда-нибудь поехать на сборы. Раньше мы готовились к чемпионату в Польше или Латвии и это помогало спортсменам расти профессионально.