Новые бордюры пригодились и в центре Владивостока: ими огородили проход для пешеходов

Теперь сотрудники администрации Приморского края смогут комфортнее заезжать и парковаться на своих служебных автомобилях
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 13:41
Для жителей и гостей Владивостока обустраивают двухметровый тротуар. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia
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Возле центральной площади Владивостока активно ведутся дорожные работы, которые затронут привычные маршруты пешеходов. Участок асфальта между администрацией Приморского края и автобусными остановками перекопали и уже установили знаменитые гранитные бордюры: они создают подобие узкого тротуара со столбами, которые дополнительно уменьшают ширину "тропинки", которую и оставят для пешеходов.

Остальное пространство предоставят служебным автомобилям, более того, сотрудники администрации теперь смогут заезжать на парковку прямо между двумя автобусными остановками, сообщает ИА PrimaMedia. Корреспондент редакции прошелся с рулеткой в руках.

Бордюрная эпопея во Владивостоке продолжается: ещё несколько десятков камней удалось пристроить прямо на центральной площади Владивостока. Возле администрации Приморского края сейчас оборудуют пешеходную дорожку. Многочисленные гости Владивостока и местные жители теперь будут проходить мимо площади по специальному тротуару. Кроме этого, небольшой расширенный участок оставят для того, чтобы жители смогли ожидать именно там автобус.

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Возле площади есть две оборудованные остановки, но некоторые автобусы (например, №16Ц), которые сворачивают в сторону "Изумруда", останавливаются немного раньше них. Именно в этом районе сейчас и огораживают бордюрами специальный участок для пассажиров, ожидающих автобус, а также делают тротуар для пешеходов. Раньше пройтись вдоль площади к остановке и вверх по Светланской можно было через "нижнюю парковку служебных автомобилей администрации Приморского края, а теперь пешеходам "щедро" выделили дорожку шириной в два с небольшим метра. Пока идет ремонт дороги, пассажиры вынуждены ждать автобус прямо на проезжей части.

Предполагается, что освободившееся между остановками место автомобилисты смогут использовать для более комфортной парковки.

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Тэги: капитальный ремонт, капремонт ремонтные работы

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