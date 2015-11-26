Новые бордюры пригодились и в центре Владивостока: ими огородили проход для пешеходов

Возле центральной площади Владивостока активно ведутся дорожные работы, которые затронут привычные маршруты пешеходов. Участок асфальта между администрацией Приморского края и автобусными остановками перекопали и уже установили знаменитые гранитные бордюры: они создают подобие узкого тротуара со столбами, которые дополнительно уменьшают ширину "тропинки", которую и оставят для пешеходов.
Остальное пространство предоставят служебным автомобилям, более того, сотрудники администрации теперь смогут заезжать на парковку прямо между двумя автобусными остановками, сообщает ИА PrimaMedia. Корреспондент редакции прошелся с рулеткой в руках.
Бордюрная эпопея во Владивостоке продолжается: ещё несколько десятков камней удалось пристроить прямо на центральной площади Владивостока. Возле администрации Приморского края сейчас оборудуют пешеходную дорожку. Многочисленные гости Владивостока и местные жители теперь будут проходить мимо площади по специальному тротуару. Кроме этого, небольшой расширенный участок оставят для того, чтобы жители смогли ожидать именно там автобус.
Возле площади есть две оборудованные остановки, но некоторые автобусы (например, №16Ц), которые сворачивают в сторону "Изумруда", останавливаются немного раньше них. Именно в этом районе сейчас и огораживают бордюрами специальный участок для пассажиров, ожидающих автобус, а также делают тротуар для пешеходов. Раньше пройтись вдоль площади к остановке и вверх по Светланской можно было через "нижнюю парковку служебных автомобилей администрации Приморского края, а теперь пешеходам "щедро" выделили дорожку шириной в два с небольшим метра. Пока идет ремонт дороги, пассажиры вынуждены ждать автобус прямо на проезжей части.
Предполагается, что освободившееся между остановками место автомобилисты смогут использовать для более комфортной парковки.