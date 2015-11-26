Эрудиция Тельцов, контакты Рыб и действия Близнецов: подробный гороскоп на 15 октября

Астрологи рассказали, чего стоит ожидать в этот день

Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ разговорчивы и подвижны сверх всякой меры, и окружающим придется с этим смириться. Многие хотели бы видеть вас рядом в качестве союзников. В этот день хорошо дарить подарки, готовить необычные блюда.

ТЕЛЬЦАМ пригодится их эрудиция: знания из самых разных областей окажутся очень кстати. Домашние обязанности могут восприниматься некоторыми как наказание: попробуйте относиться к своему дому как к храму, начните обустраивать в нем все так, как хочется именно вам.

Действия БЛИЗНЕЦОВ отличаются сейчас творческим подходом и необычайной продуктивностью. В финансовых вопросах следует быть внимательнее. Вечер прекрасен для встреч с давними друзьями и поиска новых приятелей.

РАКИ, для вас это день укрепления семьи и традиций. Возможно, что повышенного внимания потребует внутренний мир: прояснив для себя свои настоящие желания, вы сделаете шаг к успеху.

ЛЬВАМ нужно более тщательно продумать распределение финансов. Есть вероятность чужого вмешательства, попытки управления вашими действиями. Удачными будут новые знакомства, где ваш оптимизм сыграет положительную роль.

ДЕВАМ хорошо уделить внимание тому, что требует ремонта. Также хорошо прояснять отношения с людьми, которые вызывают у вас сложные чувства. Давние желания могут уточниться, обрасти новыми деталями.

ВЕСЫ, стремитесь к своевременному завершению всех начатых дел. Если вы уверены в качестве продукта, который предоставляете, — подумайте о том, чтобы поднять плату за свои услуги. Не надо никому ничего объяснять и доказывать: просто делайте то, что считаете нужным.

СКОРПИОНАМ день принесет осознание возможностей, которые следует непременно использовать. Не исключено, что вы столкнетесь с риском какой-то потери. В такие моменты можно много понять о себе и своих связях с окружающим миром.

СТРЕЛЬЦАМ будет легко направлять действия других людей в нужное русло. Не разменивайтесь на мелочи: при должном упорстве вы способны получить все, что вам нужно. Все зависит от силы вашего желания, самостоятельности в сложных ситуациях.

Некоторых КОЗЕРОГОВ жизнь поставит перед необходимостью взять на себя новые обязательства. Хорошее время для торговых сделок и взаимодействия с государственными учреждениями.

ВОДОЛЕЯМ пришло время сократить дистанцию между собой и интересующими их лицами. Отнеситесь серьезно к встречам этого дня. Но при этом не бойтесь открываться, говорите все, что считаете нужным.

РЫБАМ день позволит улучшить свое положение с помощью других людей. Деловые контакты могут оказать влияние на личную жизнь. Растет тяга к образованию через общение, причем к образованию в самых разных сферах.