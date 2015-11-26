В краевом интернате для глухих детей на Садгороде стартует проект "Всё мы можем"

Программа развития творческих способностей включает занятия живописью и лепкой

Керамический сувенир из студии "Благого дела". Фото: ИА PrimaMedia

Более ста детей из краевой коррекционной школы-интерната, расположенной в районе Садгорода, станут участниками проекта "Всё мы можем", направленного на развитие творческих способностей. Квалифицированные педагоги с высшим образованием в течение 6 месяцев будут проводить занятия по рисованию и лепке для глухих и слабослышащих ребят, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект, победивший в краевом конкурсе субсидий для некоммерческих организаций, инициировало Приморское региональное некоммерческое партнерство "Развитие экологического туризма Приморского края". В уставе этой НКО есть пункт, позволяющий оказывать услуги дополнительного образования.

— 10 октября мы провели в интернате презентацию проекта для педагогов, родителей и общественности. Сейчас занимаемся закупкой необходимых материалов и оборудования – кистей, красок, глины, специальных лопаточек, — рассказал корреспонденту агентства координатор проекта Александр Румянцев. – Ну а далее квалифицированные педагоги с дипломами искусствоведа и художника приступят к занятиям. Всего до конца марта планируется провести 96 мастер-классов в интернате.

Для более продуктивной и корректной работы в проект будет привлечен сурдопереводчик. В целом проект направлен на социальную адаптацию и творческую реабилитацию детей с инвалидностью.

Напомним, в Приморском крае методику творческой реабилитации детей и подростков с инвалидностью практикуют несколько некоммерческих организаций. Первопроходцами в этом стала АНО "Благое дело" — ее директор Геннадий Антропов с командой единомышленников уже на протяжении 12 лет организует занятия в студии для ментальных инвалидов. Проекты "Благого дела" также реализуются при поддержке краевой администрации, Фонда президентских грантов и частных благотворителей.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.