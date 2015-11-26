Автомобилисты, недовольные реновацией Владивостока, опять сдвигают бетонные блоки

Проезд между улицами Светланская и Пушкинская по Баневура работает в нелегальном статусе
#Владивосток_Достоин_Лучшего
Общество 19:00
Нелегальный проезд между Светланской и Пушкинской по улице Баневура. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia
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Повсеместный и затяжной ремонт дорог во Владивостоке привел к тому, что автомобилисты прибегают к уже проверенному способу. На тех участках, где рабочие с подачи мэрии перекрыли проезд, но при этом фактически ничего не делают, водители сдвигают тяжелые бетонные блоки и всё-таки едут, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня, 15 октября, корр. редакции стал очевидцем того, что автомобилисты игнорируют преграды и спускаются с улицы Пушкинской на Светланскую в районе цирка, по улице Баневура.

"Ну а что мне еще делать? Ни одного дорожника не вижу, а проехать можно. Кто-то заботливый еще до меня оттащил бетон в сторону", — прокомментировал один из водителей.

Он напомнил о том, что спуск по Шефнера с проспекта Красоты закрыт уже с июля, а на улицах Володарского и Тунгусской — ямы, выбоины и плотный трафик в час пик. А недавно те, кому надо спускаться как раз в район цирка и чуть дальше — к домам на Светланской, 83 и 85 — были неприятно удивлены еще и перекрытым участком на Баневура.

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Тэги: ремонтные работы автомобильная дорога

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