На Военном Шоссе во Владивостоке установят знаки "Остановка запрещена"

Парковку ограничат вдоль дороги в районе домов 22 – 28

Знак. Фото: ИА PrimaMedia

Знаки "Остановка запрещена" совместно с табличками дополнительной информации "Работает эвакуатор" установят вдоль дороги в районе домов 22 – 28 по Военному Шоссе. Такое решение было принято по результатам проведенного мэрией и ГИБДД мониторинга дорожной ситуации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказывают, что данные ограничения позволят сделать проезд по данному участку менее затруднительным. Зачастую хаотично запаркованные автомобили создают большие неудобства другим участникам дорожного движения, в том числе и проезду оперативных служб.

Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования технических средств организации дорожного движения и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.