Владивостоку не хватило суток для начала отопительного сезона

Некоторые горожане уже неделю ходят в шубах и замерзают в квартирах
Общество 15:28
Во Владивостоке пока откладывается начало отопительного сезона. Фото: primorsky.ru

Среднесуточная температура воздуха во Владивостоке четыре дня подряд продержалась ниже +8 °С, но сегодня, 16 октября, потеплело. Поэтому в ближайшее время в краевой столице точно не начнется отопительный сезон, несмотря на готовность к нему всех служб и промёрзшие квартиры, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации сайта "Примпогода", осадков во Владивостоке и в целом по краю пока не предвидится, кроме того, началось потепление. К выходным температура воздуха повысится до +18, хотя совсем недавно приморцы публиковали в соцсетях первый снег.

Погода сейчас ясная и спокойная. Хотя перед этим во Владивостоке среднесуточная температура воздуха четыре дня сохранялась ниже +8 °С. Таким образом, буквально суток не хватило для того, чтобы начать отопительный сезон. По нормам, для запуска котельных в течение пяти суток среднесуточная температура на улице должна быть не выше восьми градусов.

— Сегодня в администрации прошло заседание отопительного штаба под руководством начальника управления по вопросам ТЭКа Александр Кравченко.
Все отчитались. Объявлена стопроцентная готовность теплосетей к отопительному сезону, но он начнется не раньше следующей пятницы, 25 октября. Мы ориентируемся на данные синоптиков, — рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии.

В то же время в ряде муниципальных образований Приморского края батареи в домах и учреждениях уже потеплели: например, в Артёме, Партизанске, Арсеньеве, Уссурийске, Дальнереченске; Красноармейском и Пожарском районах. В домах Хабаровска тепло дали еще 7 октября.

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Тэги: отопительный сезон

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