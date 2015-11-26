Приемные и опекаемые дети Приморского края получат право на бесплатные обеды

Без второй смены и с наградой за семейную верность – комитет по социальной политике утвердил важные для края законопроекты

Комитет ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Льготы для приемных и опекаемых детей и новая награда "Семейная доблесть" – поправки в приморские законы повысят качество жизни в крае. На комитете по социальной политике и защите прав граждан, который состоялся 16 октября, депутаты рассмотрели более 20 вопросов, часть из которых напрямую касается жизни приморцев. Кроме того, народные избранники заслушали информацию от департамента образования и науки Приморья о том, какие меры регион принимает, чтобы выполнить наказ президента страны и уйти от второй смены. По данным администрации Приморья, более 300 млн рублей в 2019 году будет направлено на капитальный ремонт школ. Как подчеркнула депутат Юлия Толмачева, обучение в первую смену позволяет детям более грамотно распорядиться временем и распределить время на занятия и отдых, сообщает ИА PrimaMedia.

Шаг за шагом: Приморье постепенно уходит от второй смены

Работа по переводу школьников на обучение в одну смену идет уже не первый год. В крае ремонтируются здания школ, что дает возможность ввести дополнительные учебные помещения, строятся новые школы. По последним данным, в Приморье в школах учатся более 200 тысяч детей. Из них – во вторую смену 37 тысяч человек. Большая часть "второсменщиков" приходится на Владивосток (12 тысяч детей), Уссурийский городской округ (7 тысяч 134 ребенка) и Артем – (3 тысячи 493 человека).

Для того, чтобы повысить качество условий обучения, в 2019 году из бюджета края предусмотрено 372 млн рублей на капитальный ремонт и 407 млн — на строительство и реконструкцию школ городов и поселков Приморья.

— Как нам сообщили на комитете представители департамента образования и науки, всего капитальный ремонт идет в 83 школах из 27 муниципальных образований Приморья. Согласно контрактным обязательствам, срок выполнения всех работ – ноябрь текущего года. Мы будем следить за выполнением обязательств, — отметила депутат Юлия Толмачева.

Кроме того, по данным департамента образования и науки края, уже в 2020 году завершится строительство школы в поселке Подъяпольское Шкотовского района. Это даст краю дополнительные 220 мест. Сейчас школа готова на 41%. А уже в 2021 году, заверяют депутатов представители администрации края, в эксплуатацию будет запущена школа в поселке Рощино, достроить которую власти края обещают уже не один год.

— Это очень сложный проект, мы понимаем все те проблемы, которые есть на объекте. Но ввести школу в эксплуатацию обещал еще губернатор Миклушевский. Однако дети поселка Рощино так и продолжают учится не там, где живут, а ездить в Новопокровку. Если для Рощино расстояние не велико, то сказать того же о детях из сел, расположенных за этим поселком, нельзя. В итоге, это создает сложности как для детей, так и для их родителей. Школу в Рощино очень ждем и надеемся, что все проблемы на объекте удастся устранить, — отметила по окончании заседания комитета Юлия Толмачева.



Депутат ЗС ПК Юлия Толмачева. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Питание – за счет бюджета: льготы для приемных детей появятся в Приморье

Поправка в законы края об обеспеченности школьников горячим питанием увеличила число детей, имеющих право на такую льготу. Если корректировку поддержат все депутаты на октябрьском заседании, то получать обеды за счет бюджета будут и приемные и опекаемые дети. А также ребята из семей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в Приморье к этим категориям относится 3,1 тысячи учащихся. Право на эту льготы будут иметь ученики 5-11 классов.

По данным департамента образования, после принятия изменений горячим питанием в Приморье будет обеспечено 57% школьников. Напомним, что с прошлого года право на бесплатное питание в школе помимо младшеклассников получили ученики 5-11 классов из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума установленной в Приморском крае, или находящихся в социально опасном положении. Два раза в день в период учебного процесса бесплатным питанием обеспечиваются дети-инвалиды и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. А ученикам начальной школы дополнительно к бесплатному завтраку один раз в день дают стакан молока или кисломолочных продуктов.

— Такая мера поддержит приемные семьи и семьи с опекаемыми детьми. Они делают очень большое дело для государства, и, считаю, что мы должны создать для них максимальные условия благоприятствования, — отметила Юлия Толмачева.

Верность – в почете: новая награда появится в Приморье

"За семейную доблесть" – так будет называться новая награда, учредить которую предлагают члены комитета по социальной политике и защите прав граждан. Рассчитывать на такое поощрение смогут семьи, проживающие на территории края не менее 10 лет и внесшие значительный вклад в укрепление семейных ценностей.

— Мы прописали в законопроекте следующую продолжительность брака, которая дает право рассчитывать на награду – 50 лет, 55 лет и 60 лет вместе. Считаем, что такой пример очень важен для молодежи. Это показатель того, как люди вместе росли, строили семью, работали над отношениями. Мне кажется, что институт семьи сейчас нуждается в поддержке, а те, чей союз выдержал проверку временем, должны получить поддержку от региона, — отметила Юлия Толмачева.

Награждать за верность будут Почетным знаком, который будет представлять собой медаль, подвешенную с помощью кольца к колодке. К знаку прилагается и денежное вознаграждение. Если предложение членов комитета поддержат депутаты, то новая награда появится в крае уже с 1 января 2020 года.

По данным департамента записи актов гражданского состояния края на 1 июля 2019 года, в Приморье проживают 70 пар со стажем семейной жизни 50 лет, 17 пар, отметивших 55-летие совместной жизни, и 16 пар, проживших вместе 60 лет. По подсчетам специалистов, в 2020 году право обратиться за вознаграждением будет у 182 семей.

Культуру – в массы: в Приморье субсидируют театры малых городов

Еще одна информация, которую заслушали депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан, — это поддержка культуры домов культуры, театров и клубов населенных пунктов региона.

По последним данным, только на Приморский краевой театр кукол была выделена субсидия в размере 5 млн 473 тысяч рублей.

А театры Уссурийска и Находки получили помощь из краевого бюджета в размере 10 млн 795 тысяч рублей. Эти средства выделены на условиях софинансирования.

Кроме того, по национальному проекту "Культура" в Артеме в 2023-2024 годах появится Центр культурного развития.

Как отметила Юлия Толмачева, культура – один из стержней развития общества.

— У меня преимущественно не городской округ, и я знаю, насколько важны для небольших населенных пунктов центры культуры. Это всегда один из первых вопросов на всех встречах с населением: будут ли выделяться средства на ремонт и восстановление клубов, театров, библиотек, будут ли открыты кружки и так далее. Мне кажется, что такое внимание к культурной сфере не случайно – ведь человеку свойственно тянуться к чему-то, развиваться, идти вперед. И наша задача как власти — создать людям такие условия, — отметила Юлия Толмачева.