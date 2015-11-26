Приморские некоммерческие организации еще могут подать заявки на конкурс краевых субсидий

Социально ориентированные некоммерческие организации из всех районов Приморья до 30 октября могут подавать заявки на конкурс субсидий из бюджета Приморского края. Это уже второй в году конкурс, проводимый департаментом внутренней политики. Общий объем разыгрываемых субсидий – около 14 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Чтобы обучить активных общественников из приморских муниципалитетов грамотно составлять описание и бюджет проектов, в крае регулярно проводятся выездные семинары. Эту работу ведут две некоммерческие организации – АНО ДПО "Развитие" и фонд "Энергия участия", выигравшие президентские гранты по направлению "развитие институтов гражданского общества". Ранее ИА PrimaMedia рассказывало, что с конца 2017 года на базе фонда "Энергия участия" начал работать Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, который ведет планомерную работу по обучению активистов некоммерческого сектора проектной деятельности и составлению грантовых заявок. Подтверждением эффективности работы команды Ресурсного центра является статистика: из 14 победителей первой волны конкурса президентских грантов 2018 года 10 посещали семинары и проектные школы Ресурсного центра и 6 победителей получили детальную консультацию по проектной заявке. Обучение социальных активистов и представителей СО НКО проходит в семи муниципалитетах. В эти дни команда Ресурсного центра находится в Кавалеровском районе.
АНО ДПО "Развитие" уже третий год подряд реализует межрегиональный дальневосточный проект развития институтов гражданского общества с привлечением средств президентского гранта. Проект рассчитан на весь Дальний Восток: организаторы вместе с приглашенными федеральными экспертами и тренерами выезжают в разные города Приморья и регионы Дальнего Востока, чтобы проводить там обучающие семинары для активных граждан, желающих менять жизнь вокруг себя к лучшему.
Консультировать активных граждан о порядке участия в конкурсах готовы и представители департамента внутренней политики.
Главный консультант департамента внутренней политики Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
С каждым годом краевые конкурсы субсидий становятся все более открытыми. Заявки рассматривает комиссия, куда входят руководители ресурсных центров, эксперты из некоммерческого сектора, представители органов исполнительной власти края – и мы стараемся соблюдать правило, чтобы соотношение чиновников и общественников в комиссии было равным. В будущем году мы хотим наладить электронную форму подачи заявок на конкурс, по аналогии с сайтом Фонда президентских грантов. Кроме того, вскоре мы опубликуем на странице департамента описания проектов-победителей первого краевого конкурса субсидий. мы регулярно даем информацию о реализации победивших проектов. Как и в конкурсе президентских грантов, не выигравшие проекты могут после доработки снова участвовать в конкурсе – и мы рекомендуем руководителям НКО не терять надежды на победу. Есть примеры, когда проект выигрывал грант лишь после нескольких доработок. Поэтому шансы есть у всех.
Сотрудники департамента внутренней политики также сообщили, что общий объем финансирования конкурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году сохранится на уровне этого года – 65 млн рублей. Это в несколько раз больше того, что бюджет края предлагал ранее НКО.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.
заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края
Автор фото: ИА PrimaMedia
Мы рады видеть, как растет проектная активность некоммерческих организаций. Это можно проследить и по конкурсу краевых субсидий, и по конкурсу президентских грантов: в 2019 году НКО края привлекли на свои проекты в два раза больше грантовых средств, чем в прошлом. Активнее стали подавать заявки и на краевые конкурсы, это отчасти связано с тем, что в них появились новые направления – поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, развитие культуры российского казачества. Кстати, многие казачьи общества в разных районах Приморья стали подавать заявки именно тогда, когда для них предусмотрели отдельное направление. Хотя они и ранее могли участвовать в конкурсах по направлениям патриотического воспитания или укрепления межнациональных отношений. Конечно, нам хотелось бы, чтобы активнее заявляли о своих проектах НКО из разных районов Приморья, помимо Владивостока, Находки и Уссурийска, где культура проектного мышления уже получила распространение.