Приморские некоммерческие организации еще могут подать заявки на конкурс краевых субсидий

Всего в этом и следующем году в бюджете заложено по 65 млн рублей на поддержку социальных проектов, улучшающих качество жизни приморцев

Вид из окна краевой администрации. Фото: ИА PrimaMedia

Социально ориентированные некоммерческие организации из всех районов Приморья до 30 октября могут подавать заявки на конкурс субсидий из бюджета Приморского края. Это уже второй в году конкурс, проводимый департаментом внутренней политики. Общий объем разыгрываемых субсидий – около 14 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Чтобы обучить активных общественников из приморских муниципалитетов грамотно составлять описание и бюджет проектов, в крае регулярно проводятся выездные семинары. Эту работу ведут две некоммерческие организации – АНО ДПО "Развитие" и фонд "Энергия участия", выигравшие президентские гранты по направлению "развитие институтов гражданского общества". Ранее ИА PrimaMedia рассказывало, что с конца 2017 года на базе фонда "Энергия участия" начал работать Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, который ведет планомерную работу по обучению активистов некоммерческого сектора проектной деятельности и составлению грантовых заявок. Подтверждением эффективности работы команды Ресурсного центра является статистика: из 14 победителей первой волны конкурса президентских грантов 2018 года 10 посещали семинары и проектные школы Ресурсного центра и 6 победителей получили детальную консультацию по проектной заявке. Обучение социальных активистов и представителей СО НКО проходит в семи муниципалитетах. В эти дни команда Ресурсного центра находится в Кавалеровском районе.

АНО ДПО "Развитие" уже третий год подряд реализует межрегиональный дальневосточный проект развития институтов гражданского общества с привлечением средств президентского гранта. Проект рассчитан на весь Дальний Восток: организаторы вместе с приглашенными федеральными экспертами и тренерами выезжают в разные города Приморья и регионы Дальнего Востока, чтобы проводить там обучающие семинары для активных граждан, желающих менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Консультировать активных граждан о порядке участия в конкурсах готовы и представители департамента внутренней политики.

Сотрудники департамента внутренней политики также сообщили, что общий объем финансирования конкурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году сохранится на уровне этого года – 65 млн рублей. Это в несколько раз больше того, что бюджет края предлагал ранее НКО.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.