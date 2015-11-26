Приморские некоммерческие организации еще могут подать заявки на конкурс краевых субсидий

Всего в этом и следующем году в бюджете заложено по 65 млн рублей на поддержку социальных проектов, улучшающих качество жизни приморцев
Ответственное общество
Общество 18:15
Вид из окна краевой администрации. Фото: ИА PrimaMedia

Социально ориентированные некоммерческие организации из всех районов Приморья до 30 октября могут подавать заявки на конкурс субсидий из бюджета Приморского края. Это уже второй в году конкурс, проводимый департаментом внутренней политики. Общий объем разыгрываемых субсидий – около 14 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Ольга Ивченко
Ольга Ивченко

заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края

Автор фото: ИА PrimaMedia

Мы рады видеть, как растет проектная активность некоммерческих организаций. Это можно проследить и по конкурсу краевых субсидий, и по конкурсу президентских грантов: в 2019 году НКО края привлекли на свои проекты в два раза больше грантовых средств, чем в прошлом. Активнее стали подавать заявки и на краевые конкурсы, это отчасти связано с тем, что в них появились новые направления – поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, развитие культуры российского казачества. Кстати, многие казачьи общества в разных районах Приморья стали подавать заявки именно тогда, когда для них предусмотрели отдельное направление. Хотя они и ранее могли участвовать в конкурсах по направлениям патриотического воспитания или укрепления межнациональных отношений. Конечно, нам хотелось бы, чтобы активнее заявляли о своих проектах НКО из разных районов Приморья, помимо Владивостока, Находки и Уссурийска, где культура проектного мышления уже получила распространение.

Чтобы обучить активных общественников из приморских муниципалитетов грамотно составлять описание и бюджет проектов, в крае регулярно проводятся выездные семинары. Эту работу ведут две некоммерческие организации – АНО ДПО "Развитие" и фонд "Энергия участия", выигравшие президентские гранты по направлению "развитие институтов гражданского общества". Ранее ИА PrimaMedia рассказывало, что с конца 2017 года на базе фонда "Энергия участия" начал работать Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив, который ведет планомерную работу по обучению активистов некоммерческого сектора проектной деятельности и составлению грантовых заявок. Подтверждением эффективности работы команды Ресурсного центра является статистика: из 14 победителей первой волны конкурса президентских грантов 2018 года 10 посещали семинары и проектные школы Ресурсного центра и 6 победителей получили детальную консультацию по проектной заявке. Обучение социальных активистов и представителей СО НКО проходит в семи муниципалитетах. В эти дни команда Ресурсного центра находится в Кавалеровском районе.

АНО ДПО "Развитие" уже третий год подряд реализует межрегиональный дальневосточный проект развития институтов гражданского общества с привлечением средств президентского гранта. Проект рассчитан на весь Дальний Восток: организаторы вместе с приглашенными федеральными экспертами и тренерами выезжают в разные города Приморья и регионы Дальнего Востока, чтобы проводить там обучающие семинары для активных граждан, желающих менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Консультировать активных граждан о порядке участия в конкурсах готовы и представители департамента внутренней политики.

Валентина Протопович
Валентина Протопович

Главный консультант департамента внутренней политики Приморского края

Автор фото: ИА PrimaMedia

С каждым годом краевые конкурсы субсидий становятся все более открытыми. Заявки рассматривает комиссия, куда входят руководители ресурсных центров, эксперты из некоммерческого сектора, представители органов исполнительной власти края – и мы стараемся соблюдать правило, чтобы соотношение чиновников и общественников в комиссии было равным. В будущем году мы хотим наладить электронную форму подачи заявок на конкурс, по аналогии с сайтом Фонда президентских грантов. Кроме того, вскоре мы опубликуем на странице департамента описания проектов-победителей первого краевого конкурса субсидий. мы регулярно даем информацию о реализации победивших проектов. Как и в конкурсе президентских грантов, не выигравшие проекты могут после доработки снова участвовать в конкурсе – и мы рекомендуем руководителям НКО не терять надежды на победу. Есть примеры, когда проект выигрывал грант лишь после нескольких доработок. Поэтому шансы есть у всех.

Сотрудники департамента внутренней политики также сообщили, что общий объем финансирования конкурсной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2020 году сохранится на уровне этого года – 65 млн рублей. Это в несколько раз больше того, что бюджет края предлагал ранее НКО.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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Тэги: конкурс некоммерческие организации (НКО)

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