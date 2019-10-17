Подъем по Океанскому проспекту продолжает оставаться угрозой для водителей Владивостока

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Подъем по Океанскому проспекту продолжает оставаться угрозой для водителей Владивостока

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Подъем по Океанскому проспекту остается опасным для автомобилистов Владивостока так как работы по асфальтированию здесь до сих пор не закончены. Теперь вместо торчащих кусков арматуры автомобилистов подстерегают на этом участке открытые люки, ямы и люковые крышки. Из-за того, что водители едут с большой осторожностью на этом участке постоянно возникают пробки, сообщает ИА PrimaMedia.

Полностью заасфальтировать участок Океанского проспекта от Светланской до Октябрьской, по заверениям мэрии, должны до конца недели. Пока же водителей призывают не парковать свой транспорт вдоль дороги от Светланской до Октябрьской.

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