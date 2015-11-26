Приморцам расскажут о феномене Владивостокской крепости

Программа мероприятий в музее Арсеньева на 19-20 октября

Экскурсия. Фото: предоставлено музеем им. Арсеньева

Приморский музей имени В.К. Арсеньева приглашает детей и взрослых на тематические экскурсии, познавательные программы и мастер-классы. В эти выходные в главном корпусе всех желающих познакомят с историей старого Владивостока, в Доме путешественника Арсеньева научат ориентироваться по географическим картам, а в Музее Города расскажут о феномене Владивостокской крепости, сообщает ИА PrimaMedia.

Главный корпус Приморского музея (ул. Светланская, 20)

19 октября (суббота)

11.00, 14.00 – обзорная экскурсия по музею (12+)

11.00 – уютный проект "Сказки с молоком" (6+). Серия спектаклей по авторским и народным сказкам, где актёр читает текст, художник в режиме реального времени иллюстрирует его, а звукорежиссер создаёт музыкальное оформление.



12.30, 15.00 – познавательная программа "Старый Владивосток" (6+). Дети познакомятся с историей Владивостока, рассмотрят город со всех сторон, узнают, кто его защищает, какие заливы и проливы омывают. При помощи архивных фотографий ребята выяснят, какие дома сохранились до наших дней.

12.00, 15.00, 17.00 – тематическая экскурсия по выставке "За Службу и Храбрость. Награды России" (12+). Редкая возможность увидеть уникальный комплекс памятников, связанных с наградной системой нашего государства с конца XVII века до настоящего времени. Впервые покинули кремлёвские стены главные экспонаты выставки: знак ордена Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, а также легендарный орден "Победа", которым был награждён советский маршал Константин Рокоссовский.

20 октября (воскресенье)

11.00, 14.00 – обзорная экскурсия по музею (12+).

12.00, 15.00 – познавательная программа "Я – археолог" (6+). Участники превратятся в археологов, изучат местность и поработают в музейных раскопах, заполнят полевой дневник и определят, какой артефакт им посчастливилось найти. Ребята прикоснутся к настоящим музейным предметам и обсудят, кто такой археолог, какими качествами он должен обладать, и нужна ли эта профессия в наше время.

12.00, 15.00, 17.00 – тематическая экскурсия по выставке "За Службу и Храбрость. Награды России" (12+). Редкая возможность увидеть уникальный комплекс памятников, связанных с наградной системой нашего государства с конца XVII века до настоящего времени. Впервые покинули кремлёвские стены главные экспонаты выставки: знак ордена Святого Андрея Первозванного, принадлежавший Петру I, а также легендарный орден "Победа", которым был награждён советский маршал Константин Рокоссовский.

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

19 октября (суббота)

13.30 – мастер-класс "С высоты птичьего полёта" (6+). Почему сова не улетает в теплые края, а зимует в наших уссурийских лесах? Об этом детям расскажет "Удэгейская сказка про Сову". Вместе с сотрудником музея юные посетители изготовят маску совы.

15.30 – игровая экскурсия "Увлекательная зоология со страниц книг В.К. Арсеньева" (6+). Юные посетители познакомятся с обитателями Уссурийской тайги, смогут разгадать кроссворд и найти в нём имя путешественника-исследователя. В ходе игровой экскурсии ребята откроют для себя удивительный мир знаний, которыми обладал путешественник В.К. Арсеньев.

10.00-19.00 – познавательная программа "Дом-тень" (12+). Юные путешественники вместе с духом рек и ветров познакомятся с домом и жизнью известного исследователя В.К. Арсеньева, научатся ориентироваться по картам, измерять расстояние без специальных приборов и рисовать национальный удэгейский орнамент.

20 октября (воскресенье)

11.30, 14.00 – настольная игра "Серебряное копьё" (12+). Действие игры разворачивается на реальной карте Приморья, Приамурья и Сахалина, на которой нет современных городов, портов и железных дорог. Вместо них юные игроки путешествуют по нетронутой тайге и священным для здешних жителей местам, параллельно изучая культуру коренных малочисленных народов Дальнего Востока.

10.00-19.00 – познавательная программа "Дом-тень" (12+). Юные путешественники вместе с духом рек и ветров познакомятся с домом и жизнью известного исследователя В.К. Арсеньева, научатся ориентироваться по картам, измерять расстояние без специальных приборов и рисовать национальный удэгейский орнамент.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

19 октября (суббота)

11.00, 14.00, 16.00 – тематическая экскурсия "Владивосток. Время крепости" (12+). Экспозиция раскрывает феномен Владивостокской крепости, которая сыграла важную роль в обеспечении безопасности восточных границ нашей страны. Посетители увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX–XX веков, награды, документы, письма, фотографии, гранд-макет территорий полуострова Муравьёва-Амурского и острова Русский 1914–1916 годов, а также видеоинсталляцию с показом объектов крепости в их современном состоянии.

20 октября (воскресенье)

11.00, 14.00, 16.00 – тематическая экскурсия "Владивосток. Время крепости" (12+). Экспозиция раскрывает феномен Владивостокской крепости, которая сыграла важную роль в обеспечении безопасности восточных границ нашей страны. Посетители увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX–XX веков, награды, документы, письма, фотографии, гранд-макет территорий полуострова Муравьёва-Амурского и острова Русский 1914–1916 годов, а также видеоинсталляцию с показом объектов крепости в их современном состоянии.