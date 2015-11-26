Обследование на раннюю диагностику рака молочной железы прошли более сотни жительниц островного региона (ФОТО)

Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

Сахалинский областной онкологический диспансер в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" в субботу, 19 октября, провел профилактическую акцию "День открытых дверей". Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы. В ходе него первичный осмотр на раннюю диагностику рака груди прошли более сотни жительниц области, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Прием в онкологическом диспансере длился с 9.00 до 14.00. За это время пройти процедуры УЗИ и маммографии, а также получить консультации от специалистов-онкологов смогли более сотни сахалинок. Для этого им нужно было иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

— Я привела на обследование в онкодиспансер свою бабушку. Заодно и сама записалась на диагностику рака груди. Считаю, что проходить осмотры у онколога нужно регулярно, чтобы в случае обнаружения патологии можно было вылечиться. Подобные акции следует проводить регулярно, — поделилась жительница Южно-Сахалинска Екатерина Мордовцева.

Главная цель акции — обратить внимание людей на важность своевременной диагностики подозрительных новообразований.

Как отметила заместитель главного врача по организационно-методической работе Сахалинского областного онкологического диспансера Марина Ким, рак молочной железы занимает первое место среди онкологических заболеваний женщин как на Сахалине, так и в других российских регионах. Единственный надежный способ борьбы против рака груди — выявление онкологического заболевания на ранней стадии и его своевременное лечение.



Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— Женщинам следует своевременно проходить скрининговые обследования, тем более что на сегодняшний день это доступно. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" профилактические осмотры стали ежегодными. Сегодня практически все медицинские учреждения Сахалинской области оснащены цифровыми маммографами и другой современной техникой. Для отдаленных районов у нас есть мобильные комплексы, которые тоже оборудованы цифровыми аппаратами. Акция по профилактике рака молочной железы позволяет обнаруживать онкозаболевания у женщин на ранней стадии с целью своевременного лечения, — сказала Марина Ким.



Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

По словам врача-онколога общего профиля Сахалинского областного онкологического диспансера Артема Круглова, патологии молочных желез у жительниц региона выявляются своевременно. Это позволяет спасти жизни многим пациенткам.



Акцию по профилактике рака груди провели в Сахалинской области. Фото: Анна Ромахина, ИА SakhalinMedia

— На сегодняшний день обнаружение рака молочной железы у женщин на Сахалине находится на должном уровне, так как регулярно проводятся маммографические и ультразвуковые исследования, выполняются профосмотры. Если рак диагностирован на ранней стадии, то он очень хорошо поддается лечению, — пояснил Артем Круглов. — Это одна из проблем онкологии, которая решена на 70%. Конечно, случаи бывают разные, и болезни протекают по-разному. Сейчас есть все доступные для лечения методы — химиотерапия, гормональная терапия, лучевые методы воздействия на опухоль молочной железы. Кроме того, идет активная цифровизация оборудования, благодаря которой качество снимков, присылаемых из районов области, стало высоким.

Отметим, в акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы, участвовали все районы Сахалинской области. В Южно-Сахалинске бесплатные консультации врачей-онкологов, УЗИ и маммография были доступны в региональном онкологическом диспансере, поликлиниках № 2, 4, 6 и в Консультативно-диагностическом центре.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Нацпроект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тысячу жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.