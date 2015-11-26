Путин поддержал инициативу Трутнева по субсидированию строительства краболовов в ДФО

Субсидии будут предоставляться за счет дополнительных доходов, полученных федеральным бюджетом в результате проводимых аукционов

Судно. Фото: Сайт АСЗ

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и заместителя председателя правительства РФ Алексея Гордеева по 20-процентном субсидировании затрат на приобретение судов-краболовов, сообщает ИА AmurMedia.

Субсидии даются для содействия размещению заказов на строительство данных судов на дальневосточных верфях победителям крабовых аукционов в виде субсидирования 20% затрат на приобретение судов-краболов, построенных на верфях ДФО.

Субсидии будут предоставляться за счет дополнительных доходов, полученных федеральным бюджетом в результате проводимых аукционов. Объем субсидии для строительства 31 судна-краболова на дальневосточных верфях, по предварительным расчетам, может составить до 10 млрд рублей.

Разработке предложения предшествовало совещание по вопросу развития судостроения в Дальневосточном федеральном округе, которое провел Юрий Трутнев на территории Хабаровского судостроительного завода.

На совещании представители верфей предложили рассмотреть возможность предоставления льготного финансирования судостроительным компаниям на модернизацию производств, предоставление субсидирования при строительстве краболовного флота. Также судостроительные компании попросили разработать механизм компенсации расходов на обучение персонала для повышения квалификации работников.

Было отмечено, что загрузка верфей Дальнего Востока позволяет обеспечить занятость в смежных отраслях в соотношении 1 к 8.

В мае 2019 года был принят Федеральный закон (Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 86-ФЗ), согласно которому квоты на вылов краба предоставляются в инвестиционных целях. Это аукционы с обременением. Победители крабовых аукционов должны будут строить краболовные суда на верфях в России. Теперь половина квот на вылов ценного биоресурса будет распределяться в ходе конкурса между юрлицами и индивидуальными предпринимателями, а федеральный бюджет получит 82 миллиарда рублей дополнительной прибыли.

По результатам аукциона, проводимого Росрыболовством, квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна будут распределены в обмен на строительство 31 судна-краболова.

В настоящее время из 31 лота разыграли 24. То есть 24 судна уже будут строиться.

"Для реализации запланированных проектов по строительству 31 краболова в рамках инвестквот верфям Дальнего Востока необходима модернизация: покупка современного оборудования, увеличение штата, в том числе высококвалифицированных кадров. По оценкам ВАРПЭ, это потребует дополнительного финансирования со стороны государства в размере 20 млрд рублей", — прокомментировал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Принцип "где ловим, там и строим" для Дальнего Востока является крайне актуальным и помогает развитию не только судостроения, но и смежных отраслей. Для всех очевидно, что судостроение формирует вокруг любой верфи значительное количество субподрядных организаций. Ведь, по сути, судостроение – это сборочный конвейер, который собирает на верфи огромное количество узлов, агрегатов и элементов, которые свозятся с этого места со всех регионов мира. Естественно, логистика является основной затратной частью. Поэтому основные судостроительные верфи стараются размещать своих подрядчиков как можно ближе. Очень показателен в этой связи опыт наших соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону, в частности, Республики Корея. Когда страна переходила к промышленному производству, а это произошло 40-50 лет назад, то первое с его они начали, было судостроение. Людей, не приученных к сложному производственному труду, обучить сварочному делу проще, чем сразу переводить их на работу в сложные высокотехнологичные отрасли. То есть индустриализация Кореи началась именно с судостроения", — отметил генеральный директор группы компаний "Доброфлот" Александр Ефремов.

"Приблизительная потребность дальневосточных рыбопромышленных компаний составляет порядка 31 судна-краболова. А следующим шагом, чтобы верфи не простаивали без дела, должен стать судоремонт. Для этого мы находим для дальневосточных верфей технологических партнеров – судостроительные корпорации. Задача нашего Агентства – создать условия для того, чтобы стимулировать судоремонт на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке есть потенциал, чтобы перевести суда на ремонт в родные гавани. Более того, этот шаг станет ответом на вопрос тех сомневающихся в необходимости перевода дальневосточных верфей на гражданское производство", — сообщил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.