Во Владивостоке оштрафован перевозчик за "плен" пассажира в автобусе из-за безнала

Во избежание подобных происшествий в столице Приморья создана горячая линия
Общество 10:21
Во Владивостоке оштрафован перевозчик за "плен" пассажира в автобусе из-за безнала. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке провели проверку по факту удержания в автобусе пассажира, который не имел возможности рассчитаться за проезд безналичным способом. Руководителю автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, направлено уведомление о наложении штрафа в размере 8 тысяч рублей за отсутствие терминала. Во избежание подобных происшествий во Владивостоке создана горячая линия. Такое сообщение распространила мэрия на официальном сайте во вторник, 22 октября, передает ИА PrimaMedia.

Как отмечается в пресс-релизе, во Владивостоке с 30 сентября повысилась стоимость проезда в общественном транспорте до 28 рублей. С октября оплатить проезд можно по безналичному расчету во всех автобусах. Однако, как выяснилось, такая возможность есть не везде. В городских автобусах то и дело возникают конфликтные ситуации из-за отсутствия терминалов безналичной оплаты. Например, одна из таких произошла 19 октября в автобусе № 74. на ост.Запорожская – это в сторону площади Окатовая.

По информации одного из интернет-пабликов в социальной сети Instagram, причиной нового конфликта между пассажиром и водителем стал отсутствующий в автобусе валидатор (терминал безналичной оплаты).

Пассажир хотел расплатиться за проезд по безналу, потому что у него при себе не было наличных средств. Однако необходимого терминала в автобусе не оказалось, тогда водитель стал закрывать дверь и не выпускать пассажира, пока тот не заплатит за проезд, предложив перевести ему деньги по номеру телефона. Молодой человек отказался от такой "услуги". Пока шла перепалка, других пассажиров водитель так же не выпускал, но после "некоторых высказываний в адрес водителя" их пришлось выпустить. В итоге молодой человек тоже вышел из автобуса, не оплатив проезд.

Стоит отметить, что за день до инцидента в пятницу, 18 октября, администрация Владивостока на своем сайте отчиталась, что терминалами для безналичного расчета обеспечены все трамваи, троллейбусы и автобусы внутригородских маршрутов, а также фуникулер.

В свежем пресс-релизе мэрии от 22 октября, также утверждается, что на сегодня валидаторы есть в каждом трамвае, троллейбусе, автобусе внутригородских маршрутов и фуникулере. Терминалы выданы руководителям компаний-перевозчиков, которые самостоятельно распределяют их по маршрутам.

Что касается, что "плена" пассажира в автобусе №74, то руководство компании еще не успело установить валидаторы, но обещает сделать это уже до конца сегодняшнего дня.

Как сообщили в управлении транспорта администрации города, водитель обязан был проинформировать пассажира о том, что в автобусе действует только наличный способ оплаты. В таком случае пассажир имел возможность воспользоваться другим транспортным средством, где такой терминал функционирует.

"К сожалению, подобные случаи имеют место быть, — рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. — Хотелось бы подчеркнуть, что все перевозчики валидаторами обеспечены, но не все их успели установить. Да, техника порой дает сбой, и это тоже нужно учитывать. Пока случаются подобные казусы, рекомендуем иметь при себе наличные".

Ранее ИА PrimaMedia писало, что безналичная оплата в общественном транспорте Владивостока превращается в мусорную проблему. Водители автобусов не отдают пассажирам чеки за оплату проезда и не сдают в отчетность, а просто их выбрасывают. Корр. агентства обнаружил, что лентами от валидаторов была замусорена остановка в районе площади Луговой.

По словам очевидцев, что водители отказываются давать эти чеки пассажирам, при этом их просто вбрасывают, причем даже не донося до урны.

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Тэги: автобус

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