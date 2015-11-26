Дело о взыскании с Пушкарева 3,2 млрд рублей поступило в суд Владивостока

Иск Генпрокуратуры будет рассматриваться в Советском районном суде города

Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

Иск Генпрокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-главы города Игоря Пушкарева и его компаний поступил в Советский суд города Владивостока. Об этом на своей странице Facebook рассказал сам Игорь Пушкарев, сообщает ИА PrimaMedia.

"Стало известно, что иск поступил в Советский суд города Владивостока. По поводу даты рассмотрения иска пока ничего не могут сказать, как и не знаю, будет ли процесс открытым. Обязательно сообщу, когда будут хоть какие-то подробности", — отметил Пушкарев.

Напомним, что 9 августа Верховный суд РФ в апелляции отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о рассмотрении поданного ими иска в Тверском суде города Москвы и вынес решение о рассмотрении данного иска по месту нахождения ответчика — это или Приморский край, или Еврейская автономная область.

"Я, и мои адвокаты считаем, что никаких законных оснований для подачи иска нет и именно их отсутствие явилось основным доводом для подачи Генеральной прокуратурой ходатайства о передачи иска на рассмотрение в Тверской суд", — добавил экс-мэр Владивостока.