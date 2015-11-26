На пост главы Уссурийска заявилось 10 человек: кто составит конкуренцию Евгению Коржу

Половина претендентов на главную должность города не известны широкой публике

Евгений Корж. Фото: ИА PrimaMedia

В Уссурийске завершился прием документов от претендентов на должность главы городского округа. Занять главный пост города пожелали 10 человек. Эксперты уверены, что победу в конкурсе одержит бывший глава администрации УГО Евгений Корж, сообщает ИА PrimaMedia.

Половина претендентов на кресло главы второго по численности муниципалитета Приморья на местной политической арене никому неизвестны. Достоверно узнать, что это за люди и чем они занимаются, невероятно сложно. Так, документы для участия в конкурсе подал Савенков В.А. 1985 года рождения. Человек с такими же именем, фамилией, отчеством и датой рождения числится преподавателем права в уссурийском агропромышленном колледже.

Про четверых участников конкурса известно и того меньше, только имена: Алексей Глушаков, Вячеслав Катрушев, Анна Полякова и Владимир Канюков. В Сети есть сведения о бывшем председателе федерации самбо Уссурийска Катрушеве, а также и судебном приставе из Арсеньева Поляковой.

Остальные претенденты на пост достаточно известны в Уссурийске. Среди них действующий врио главы Евгений Коржа, два депутата Уссурийской гордумы, чиновник городской администрации и депутат из соседней Михайловки.

Уссурийские коммунисты не смогли между собой решить, кого будут выдвигать на пост главы округа, поэтому оба депутата новоизбранной гордумы, заявившихся на конкурс, — это кандидаты от КПРФ. Соревноваться между собой предстоит депутатам-тезкам Александру Лукьяненко и Александру Шестуну.

У Лукьяненко, трудящегося в охранном агентстве "Беркут", какого-либо политического бэкграунда нет. Зато у его коллеги по фракции биография занятная. Ранее Александр Шестун имел фамилию Шастун и последовательно баллотировался в Надеждинском районе — сначала в думу, потом шел на главу. Тогда инструментами политика стали многочисленные митинги и голодовка. Но в депутаты он не прошел. СМИ неоднократно рассказывали о заведенном на него уголовном деле и перечне аффилированных с Шестуном фирм, ликвидированных из-за долгов. После Надеждинского района Шестуны (супруга депутата Яна, бывший прокурорский работник, является его партнером в политической деятельности) заявили о себе в Уссурийске и благодаря бренду КПРФ смогли получить мандаты.

Опыт участия в выборах есть и у муниципального политика из соседней Михайловки, члена "Единой России" Александра Коваленко. Депутат Думы Михайловского района известен как один из участников губернаторских выборов 2018 года. Тогда отец пятерых детей Александр Коваленко подал в избирком документы, но не смог зарегистрироваться кандидата из-за того, что его штабу не удалось собрать достаточное для регистрации количество подписей.

– Остальные участники, не считая представителя КПРФ, выполняют техническую функцию. Навряд ли, например, политик из Михайловки возглавит Уссурийск. Не думаю, что в гонку вмешается кто-то, способный создать конкуренцию Евгению Коржу, – считает политтехнолог Андрей Кудисов.

Еще один участник конкурса – замглавы Уссурийска Михаил Павлюк, отвечающий в том числе за дороги и ЖКХ. Чиновник старается избегать публичности и нечасто мелькает в местных СМИ.

Эксперты отмечают, что с такими оппонентами кандидатура Евгения Коржа является практически безальтернативной.