Медицинская помощь для онкобольных на Сахалине стала доступней

Более 60 пациентов уже воспользовались услугами центра амбулаторной онкологической помощи

Медицинская помощь для онкобольных на Сахалине стала более доступной. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) работает в областном центре уже три недели. Учреждение открылось 1 октября 2019 года на базе Южно-Сахалинского онкологического диспансера. За это время более 60 пациентов смогли воспользоваться его услугами: пройти химиотерапию и обследования в условиях дневного стационара, сообщает корр. ИА SakhalinMedia.

Дневные стационары для онкобольных открываются по всей России, исключением не стал и Южно-Сахалинск. Это делается для увеличения доступности медицинских услуг. Как рассказал исполняющий обязанности главного врача Сергей Старцев, раньше на получение химиотерапии у пациента могло уйти 5-7 дней. Теперь же эта процедура выполняется буквально за день. Южно-Сахалинский дневной стационар рассчитан на 10 койкомест, за сутки через него проходят 20 человек. Для людей, которым требуется более длительная химиотерапия или лучевая терапия в стенах здания существует круглосуточный стационар. ЦАОП обслуживает не только южносахалинцев, но и жителей других районов: Анивский, Долинский, Корсаковский, Холмский, Томаринский, Курильский, Южно-Курильский и Северо-Курильский.

Эльвира Пасаданова. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia Сергей Старцев. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Как отметила заведующая центром Эльвира Пасаданова, при размещении в дневном стационаре учитывается желания пациента, но в первую очередь оцениваются его возможности. Сможет ли он получать лечение в амбулаторных условиях, подойдет ли схема химиотерапии для амбулаторного лечения и будет ли это безопасно. В совокупности всех этих факторов и определяется решение. На прием можно записаться по направлению врача по месту жительства, позвонив по горячей линии 1-300 или обратившись в онкодиспансер. Пациенты с районов могут быть направлены на прием к онкологу практически сразу после обращения. С появлением ЦАОП исчезли очереди для госпитализации на оперативное лечение.



Медицинская помощь для онкобольных на Сахалине стала более доступной. Фото: Юрий Доминов, ИА SakhalinMedia

Также в Южно-Сахалинском онкодиспансере сегодня действует уникальный пилотный проект. По горячей линии 1-300 можно связаться с онкологом и задать ему интересующие вопросы. Основная цель подобной консультации — это в максимально короткий срок, ориентируясь на жалобу, направить пациента к профильному специалисту или на исследование, которое позволит в максимально короткий срок установить диагноз.