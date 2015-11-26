Дождь и мокрый снег скоро обрушатся на Владивосток и другие территории края

Синоптики рассказали, где больше всего выпадет осадков в Приморье. Фото: ИА PrimaMedia

Дождь со снегом ожидают в Приморском крае сегодня, 25 октября, и в субботу, 26-го. Больше всего осадков выпадет в Тернейском районе на севере края, при этом температура воздуха будет оставаться в тепловом диапазоне. Также синоптики отметили, что зима, скорее всего, снова будет бесснежной, сообщает ИА PrimaMedia.

Ночью с пятницы на субботу во Владивостоке выпадет от 15 до 20 миллиметров осадков, в основном жителей города ожидает сильный дождь вперемешку со снегом. А вот максимальное количество осадков ожидают в Тернейском районе – до 50 миллиметров.

Несмотря на то, что в крае ухудшается погода, температура воздуха будет сохраняться в плюсовых значениях даже ночью. Днем +11…+12°C и +9…+11°C ночью.

Сильные дожди, местами с мокрым снегом и ветром, в Приморском крае связаны с затянувшимся тепловым периодом в октябре. В течение двух недель была комфортная температура воздуха, что как раз не характерно для октября. Температура оказалась выше нормы на четыре — шесть градусов.

— Мы в зиму уходим с недостатком осадков. Несмотря на то, что конец октября даже в горных районах края температура воздуха ночью — минус 5°C. Так быть не должно, это тоже тепло. Такое ощущение, что лето все компенсирует не в лучшую сторону. Все, что мы недополучили прошлой зимой – вылилось этим летом. Есть предположение, что этот год будет повторением прошлого, — рассказала корр. ИА PrimaMedia главный редактор сайта "Примпогода" Марина Парфёнова.

При этом синоптики рекомендуют автолюбителям не затягивать со сменой резины и уже на этих выходных переобуться.