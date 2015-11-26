Во Владивостоке на борту фрегата "Паллада" наградят лучших юных яхтсменов Приморья

Паруса с логотипами "Паллады" - подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей учебно-парусных судов Росрыболовства

Яхты. Фото: ИА PrimaMedia

На борту фрегата "Паллада" 26 октября в 16.30 состоится вручение парусов для яхт "Оптимист" и "Лазер" лучшим юным яхтсменам Приморского края (0+). Именно с этих яхт дети начинают свой путь в парусный мир. Паруса с логотипами "Паллады" — подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей учебно-парусных судов Росрыболовства. Аналогичные подарки уже получили парусные школы в Сочи, Туапсе, Калининграде, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волгограде и других городах, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Паруса передаются яхт-клубам, которые воспитали чемпионов своих регионов в детских классах "Оптимист" и "Луч". Юные спортсмены борются за честь выступать под парусами от великих парусников.

Паруса вручат:

— Ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека

— Капитан фрегата "Паллада" Николай Зорченко

— Президент Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков

— Командор Образовательного центра "Морская практика" Константин Попов.

Для юных спортсменов будет проведена экскурсия по барку, который в начале ноября отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена – Лазарева и 75-летию Победы над фашизмом.