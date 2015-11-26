Во Владивостоке на борту фрегата "Паллада" наградят лучших юных яхтсменов Приморья

Паруса с логотипами "Паллады" - подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей учебно-парусных судов Росрыболовства
Спорт 12:59
Яхты. Фото: ИА PrimaMedia

На борту фрегата "Паллада" 26 октября в 16.30 состоится вручение парусов для яхт "Оптимист" и "Лазер" лучшим юным яхтсменам Приморского края (0+). Именно с этих яхт дети начинают свой путь в парусный мир. Паруса с логотипами "Паллады" — подарок детям Приморья от многочисленных друзей и членов экипажей учебно-парусных судов Росрыболовства. Аналогичные подарки уже получили парусные школы в Сочи, Туапсе, Калининграде, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Волгограде и других городах, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Паруса передаются яхт-клубам, которые воспитали чемпионов своих регионов в детских классах "Оптимист" и "Луч". Юные спортсмены борются за честь выступать под парусами от великих парусников.

Паруса вручат:

— Ректор Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета Олег Щека

— Капитан фрегата "Паллада" Николай Зорченко

— Президент Федерации парусного спорта Приморского края Михаил Ермаков

— Командор Образовательного центра "Морская практика" Константин Попов.

Для юных спортсменов будет проведена экскурсия по барку, который в начале ноября отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русской экспедицией Беллинсгаузена – Лазарева и 75-летию Победы над фашизмом.

Написать автору
Тэги: яхта награждение

Во Владивостоке завершился парусный сезон

7 октября, 16:01

Социальные сети помогли в поисках виновника аварии в Амурском заливе

19 сентября, 20:43

Судоверфь "Звезда" помогает одноименному заводу и арсеньевскому "Прогрессу"

10:23
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia