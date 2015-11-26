Более 3,4 тысячи семей Приморья получили единовременную выплату на первенца

Размер выплаты составляет два прожиточных минимума в Приморье – почти 27,4 тысячи рублей
Общество 11:33
Ребенок. Фото: ИА PrimaMedia

Уже более 3,4 тысячи семей в Приморском крае получили единовременную выплату по рождению первенца в этом году. Размер выплаты составляет два прожиточных минимума в Приморье – почти 27,4 тысячи рублей. Губернатор Олег Кожемяко также предложил доплачивать за рождение первенца женщинам в возрасте от 18 до 25 лет – 22,6 тысячи рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Такую доплату получили 1,4 тысячи семей. Таким образом, общий размер социальной поддержки молодых мам составил 50 тысяч рублей", – отметили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

По информации ведомства, на новую меру социальной поддержки родителей с первым ребенком, предусмотренной региональным проектом "Финансовая поддержка семей с детьми" нацпроекта "Демография", с начала года направлено почти 127 млн рублей. Из них 32,4 млн краевой бюджет предоставил на доплату молодым мамам.

Специалисты обращают внимание родителей первенцев: единовременная выплата и краевая доплата предоставляются без требований к доходам семьи. Для оформления потребуется только паспорт мамы и свидетельство о рождении ребенка.

"Единственное условие для получения выплат – гражданство РФ и проживание в Приморском крае", – уточняют специалисты.

Вместе с тем, более 5,8 тысячи семей Приморья в рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края" получают и ежемесячную выплату на первенца в размере почти 13,7 тысячи рублей. Эта мера социальной поддержки появилась в 2018 году. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 19 675,5 рубля.

Получить информацию о положенных демографических выплатах родители могут в "Единых окнах" Приморского центра соцобслуживания населения, МФЦ или с помощью справочника департамента труда и социального развития.

Написать автору
  демография

Владимир Путин заявил о сокращении миграционного оттока с ДВ в два раза за 14 лет

5 сентября, 18:56

Дальний Восток находится в "красной зоне" по демографии – Владимир Путин

4 сентября, 21:33

"Лакомка" поможет украсить вечеринку тыквами и привидениями в Хэллоуин

09:20
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор Федотов И. М., 28.10.2019-04.11.2019 и.о. главного редактора - Овчинников Р.В.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia