Более 3,4 тысячи семей Приморья получили единовременную выплату на первенца

Размер выплаты составляет два прожиточных минимума в Приморье – почти 27,4 тысячи рублей

Ребенок. Фото: ИА PrimaMedia

Уже более 3,4 тысячи семей в Приморском крае получили единовременную выплату по рождению первенца в этом году. Размер выплаты составляет два прожиточных минимума в Приморье – почти 27,4 тысячи рублей. Губернатор Олег Кожемяко также предложил доплачивать за рождение первенца женщинам в возрасте от 18 до 25 лет – 22,6 тысячи рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Такую доплату получили 1,4 тысячи семей. Таким образом, общий размер социальной поддержки молодых мам составил 50 тысяч рублей", – отметили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

По информации ведомства, на новую меру социальной поддержки родителей с первым ребенком, предусмотренной региональным проектом "Финансовая поддержка семей с детьми" нацпроекта "Демография", с начала года направлено почти 127 млн рублей. Из них 32,4 млн краевой бюджет предоставил на доплату молодым мамам.

Специалисты обращают внимание родителей первенцев: единовременная выплата и краевая доплата предоставляются без требований к доходам семьи. Для оформления потребуется только паспорт мамы и свидетельство о рождении ребенка.

"Единственное условие для получения выплат – гражданство РФ и проживание в Приморском крае", – уточняют специалисты.

Вместе с тем, более 5,8 тысячи семей Приморья в рамках госпрограммы "Социальная поддержка населения Приморского края" получают и ежемесячную выплату на первенца в размере почти 13,7 тысячи рублей. Эта мера социальной поддержки появилась в 2018 году. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина – 19 675,5 рубля.

Получить информацию о положенных демографических выплатах родители могут в "Единых окнах" Приморского центра соцобслуживания населения, МФЦ или с помощью справочника департамента труда и социального развития.