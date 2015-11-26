Мероприятие было посвящено Всемирному Дню борьбы с инсультом

Семейный праздник "Мы выбираем жизнь!" прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами

Большой семейный праздник "Мы выбираем жизнь!", посвященный Всемирному Дню борьбы с инсультом, прошел во Владивостоке в воскресенье, 27 октября. Работа, нацеленная на снижение смертности от инсультов и инфарктов, проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Организаторы мероприятия постарались устроить программу так, чтобы она была интересна и полезна всем – и детям, и взрослым. Десятки конкурсов и концертных номеров программы – все было посвящено диагностике и профилактике инсульта.

Врио вице-губернатора края по вопросам здравоохранения и спорта Виктор Фисенко, открывая праздник здоровья, отметил, что распознать опасное заболевание может каждый, а значит каждый может спасти жизнь того, с кем случилась сердечная катастрофа.

Семейный праздник «Мы выбираем жизнь!» прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами Семейный праздник «Мы выбираем жизнь!» прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами Семейный праздник «Мы выбираем жизнь!» прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами 1 / 3

"Инсульт – острое нарушение мозгового кровообращения. Это одно из опасных заболеваний, но не нужно думать, что различить его могут только врачи на самом современном оборудовании. Распознать инсульт, зная его основные признаки, может каждый, даже ребенок", – подчеркнул Виктор Фисенко.

На семейном празднике и дети, и взрослые смогли принять участие в тематических конкурсах и получить призы.

"В неформальной обстановке мы рассказывали о первых симптомах инсульта, которые несложно определить любому человеку, не имеющему медицинской подготовки. О том, как правильно действовать в экстренной ситуации", – сообщил главный идеолог мероприятия, президент благотворительного фонда "Инсульту НЕТ", заведующий неврологическим отделением краевой клинической больницы №1 Дмитрий Хан.

Отметим, что мероприятия, направленные на профилактику инсульта, проводятся в Приморье уже третий год.

"Формат семейного праздника – очень действенный. Более того, каждый год волонтеры – студенты Владивостокского базового медицинского колледжа – проводят открытые уроки в школах. Могу сказать, что дети – самая благодарная публика. Они эрудированные, моментально впитывают информацию, если с ними разговаривать доходчиво и понятно, не перегружать сложной медицинской терминологией", – отмечает Дмитрий Хан.

Он подчеркивает, профилактика инсульта с помощью диагностики "УДАР" меняет в лучшую сторону сознание людей.

Семейный праздник «Мы выбираем жизнь!» прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами Семейный праздник «Мы выбираем жизнь!» прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами Семейный праздник «Мы выбираем жизнь!» прошел во Владивостоке. Фото: предоставлены организаторами 1 / 3

"Я получаю обратную связь о том, что обладающий знаниями ребенок или взрослый не прошел мимо лежащего на земле человека и вовремя вызвал скорую помощь. Это большая радость для меня, как врача", – обозначил доктор.

О том, что праздник получился увлекательным и познавательным, говорят и сами участники.

"Если честно, до этого времени я мало что знала о диагностике “УДАР” и вообще об инсульте. Но организаторы мероприятия настолько просто и понятно все объяснили, что теперь и я и сын знаем, что У – это улыбка, Д – движение, А – артикуляция (речь), и если человек не моет сделать что-то из вышеперечисленного, Р – решение одно: нужно немедленно вызвать скорую помощь", – говорит молодая мама Кристина.

Наталья Николаевна и Ольга Львовна давно на пенсии, но участвуют в празднике наравне с молодыми и активными.

"Мой супруг был пациентом доктора Хана. Спасибо ему огромное за его работу. Я узнала, что он проводит мероприятие и пришла поддержать акцию. Со мной подруга и наши внуки. Это жизненно важное мероприятие", – подчеркнула Наталья Николаевна.

Чтобы как можно больше людей узнали о диагностике "УДАР", к мероприятию "Мы выбираем жизнь" было напечатано и роздано 10 тысяч брошюр, где заложена вся основная информация об инсульте.

"Часто люди, с которыми случился инсульт, а также их родные и близкие, не до конца осознают важность того, что нужно срочно вызвать скорую помощь. Есть 4,5 часа, чтобы помочь такому пациенту. Именно в этот короткий период важна помощь, только в этом случае можно избежать дальнейшей инвалидизации", – отмечают организаторы.

Напомним, что сегодня в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и его регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Приморье ведется разноплановая работа, нацеленная на профилактику инсультов и инфарктов. К 2024 году смертность от болезней системы кровообращения в крае должна быть снижена до 470 случаев на 100 тысяч населения.

Отметим также, что мероприятия по профилактике инсультов и пропаганде здорового образа жизни, проводятся благодаря гранту президента Российской Федерации.