Сюрпризы у Тельцов, отдых Львов и раздумья Рыб: подробный гороскоп на 30 октября

Астрологи рассказали, чего ждать от в этот день
Это интересно 19:10
Гороскоп. Фото: pixabay.com

ОВНЫ, с успехом могут выступить в роли лидера, основателя совместного бизнеса. Ситуация станет более гармоничной, если вы поймете, чего хотите: посмотрите на все свежим взглядом. Ваш дом становится все более популярным среди друзей.

ТЕЛЬЦЫ, будьте готовы к сюрпризам и новостям в личной жизни. Жизнь щедра на новые возможности; может повезти даже в весьма рискованных предприятиях. Многие начнут более активно зарабатывать: греет какая-то цель. 

БЛИЗНЕЦЫ для успешной работы будут нуждаться в понимании со стороны окружающих. Покупки лучше отложить, поскольку велик риск потратить всю наличность, не купив при этом ничего стоящего. День великолепен для завязывания знакомств, активной переписки, путешествий. 

РАКИ, с вами сейчас приятно иметь дело, и люди охотно идут навстречу вашим желаниям. Хорошо устраиваться на работу, взаимодействовать с крупными суммами денег. Однако есть риск провести день в мечтах, так ничего и не предприняв.

ЛЬВЫ, воспользуйтесь этим временем для продумывания важных вопросов и планирования. И лучше избегать людных, чересчур шумных мест. Если чувствуете накопившуюся усталость, обязательно найдите время восстановиться – прогуляйтесь, выспитесь, примите массаж из любящих рук.

ДЕВЫ получат в свое распоряжение ценную информацию, которую останется грамотно использовать. В такие моменты действительно реально изменить жизнь к лучшему. Не стоит общаться с теми, кто воспринимает все в негативном ключе.

Фокус внимания большинства ВЕСОВ переместится на домашние дела. В профессиональной сфере вы рискуете ошибиться с выводами: все может быть сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вечером обратите повышенное внимание на качество еды и напитков. 

СКОРПИОНОВ ждет успех в общении с лицами противоположного пола. Возможно, придется пойти на определенные уступки, чтобы добиться своего. Замечательный день для начала ремонта. Может представиться дополнительная возможность по улучшению здоровья.

У СТРЕЛЬЦОВ подходящий день для того, чтобы сделать необходимые звонки и покупки, написать письма. Соглашения,  достигнутые сегодня, будут иметь хорошее продолжение в будущем. Определите тех, кто вам помогает и поблагодарите их.

КОЗЕРОГИ, похоже, коллеги по работе ждут от вас большей инициативы. Не бойтесь высказываться и ведите себя в соответствии с собственными принципами. Хорошее время для косметических процедур, рекомендуется больше двигаться, ходить пешком.

ВОДОЛЕЯМ во всех начинаниях большую помощь окажут друзья: советуем внимательно отнестись к их советам. Также этот день благоприятен для обмена энергией: нежный контакт с любимым человеком гармонизирует и даже может привести к изменению хода событий во внешнем мире.

Для РЫБ это время серьезных раздумий и приобретения опыта. Ряд ситуаций предложит вам изменить точку зрения на свои возможности. Период особенно благоприятствует тем,  кому нравиться чувствовать свою власть над окружающим пространством. 

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