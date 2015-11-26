Антициклон несет в Приморье похолодание на ноябрьские праздники

Тем, кто решил ехать на природу, синоптики дали конкретный совет

Пора утепляться: стабильное похолодание задержится в Приморье на ноябрьские праздники. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Синоптики Приморского края рассказали о погоде на предстоящие ноябрьские праздники. Холод и сильный ветер, которые приморцы сильнее всего почувствуют в субботу, 2 ноября, покинут регион только на следующей неделе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.

Располагающийся над Амурской областью и Китаем антициклон не принесет осадков в столицу Приморья, но ожидается похолодание при сильном ветре. Ночи будут прохладными с температурой до −8 °С, днем от +5 до +12 °С.

День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.

"Ночью в субботу, при ясной погоде усилится выхолаживание воздуха, минимальные температуры воздуха понизятся до −1…−8 °С, в горных районах до −13 °С. В воскресенье в нижней тропосфере на юг Дальнего Востока сместится ложбина холода, температурный фон станет ещё на 2–3 градуса ниже чем в субботу. В последний выходной день, 4 ноября, ядро антициклона займёт более южное положение, а тропосферная ложбина холода уйдет на восток. Температурный фон начнёт повышаться. Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается", — сообщает сайт Примпогода.

Отмечается, что из-за довольно низкой температуры и свежего ветра погодные условия будут не совсем благоприятными для поездок за город. Тем, кто всё же решит выбраться на природу, лучше выбирать закрытые от ветра места для отдыха и подходящую одежду.

Напомним, что в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября во Владивостоке пройдет фестиваль "Мы едины" (0+). На центральной площади города будут организованы спортивные и творческие зоны; концерт местных творческих коллективов и хедлайнера мероприятия – группы Чи-Ли.