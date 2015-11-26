"Луч" с разгромным счетом проиграл "Ахмату" в Кубке России

Дальневосточная команда прекращает дальнейшую борьбу за трофей
Спорт 08:46
Футбольный матч. Фото: ФК "Луч"

Владивостокский "Луч" проиграл чеченскому "Ахмату" на выезде в Грозном со счетом 5:1. Дублем отличился Денис Глушаков, по одному мячу забили Аблайе Мбенг, Анхель Вилькер и Конрад Михалак. Разгромное поражение привело к тому, что "желто-синие" вылетели из Кубка России, а также спустились на 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, рискуя вылететь из лиги, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФК "Луч".

"Ахмат" начал агрессивно, активный Бериша утюжил левый фланг, и первый опасный момент возник на 10-ой минуте: Иванов приложился из-за пределов штрафной, но мяч просвистел мимо. Чуть ли не в следующей атаке Бериша отпасовал в штрафную на Мбенга, и тот со второй попытки отправил мяч в ворота — 0:1.

"Луч" ответил розыгрышем стандарта, но после удара Городов мяч забрал. В ответной атаке Кирилл Марущак прихватил руками оппонента, и арбитр встречи Алексей Матюнин указал на одиннадцатиметровую отметку — Анхель с точки был точен — 0:2. "Луч" не потерял присутствие духа. Саламатов пристреливался со штрафного — мяч пролетел над правым углом. Атаки хозяев были острее, гостей ловили на желании отыграться, а контры у грозненцев есть кому разгонять, есть и кому разогнаться.

Во втором тайме Александр Ушахин выпустил на поле Саида Алиева и Анатолия Катрича. Лучший бомбардир команды активно вошел в игру и заработал штрафной вблизи ворот, который блестяще исполнил Никита Саламатов. "Луч" сокращает отставание в счете — 1:2.

"Желто-синие" старались, но класс соперника сказался. Михалак убежал от Кирилла Марущака, ударил, мяч попал в ногу Джо Ботаке и рикошетом влетел в ворота 1:3. Еще через три минуты Денис Глушаков пушечным ударом метров с 23-х забивает 4-ый мяч. В оставшееся время "Ахмат" играл расковано. Гол красавец Глушакова с середины поля поставил окончательную точку в матче — 1:5.

"Ахмат" идет дальше, "Луч" останавливается на стадии /8 финала и готовится к "Томи". Матч в Томске уже в воскресенье.

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