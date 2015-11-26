Жители Владивостока сомневаются, что ремонт ливневок на Борисенко закончат в срок

Летние подтопления на этом участке дорог мотивировали администрацию на ремонт

Ливневкам - быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

На улице Борисенко во Владивостоке продолжается ремонт системы ливневой канализации. На перекрытом участке дороги специалисты занимаются ремонтом, когда рядом толпится народ в ожидании трамвая. Подрядчик обещает восстановить благоустройство и сдать объект к 10 ноября, но горожане сомневаются, сообщает ИА PrimaMedia.

В администрации города корр. редакции рассказали, что перед праздниками было смонтировано порядка 85% водопропускных труб и продолжается установка смотровых колодцев, дождеприемных камер.

"Всего строителям предстоит смонтировать на участке от Спортивной до Школьной новые водопропускные трубы диаметром от 300 до 1000 мм общей протяженностью порядка 600 погонных метров. По завершению основных работ подрядчикам, ведущим ремонт ливневой канализации, предстоит восстановить и благоустройство, а именно — уложить новый асфальт на ремонтируемом участке улицы Борисенко", — добавила начальник отдела оперативной информации пресс-службы мэрии Ольга Суходоева.

Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Ливневкам — быть! На улице Борисенко во Владивостоке ремонтируют систему канализации. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 9

Накануне корр. редакции отправился на место и увидел нескольких рабочих и две единицы техники — в то же время в мэрии заявляют о готовности участка к 10 ноября. Определенные неудобства появляются для жителей, ожидающих на остановке трамвай. Пассажиры вынужденно стоят посреди рабочего процесса, где гастарбайтеры копают землю и красят трубы.

Долгожданный ремонт на этом участке дороги стартовал 5 октября. Чиновники надеются, что ливнёвка будет справляться. "При обильных дождях, которые у нас бывают, происходит наполнение – как в ванне. То есть сначала наполняется, потом спускается. Когда идут пиковые поступления воды, самое главное, чтобы она быстро уходила. На Борисенко мы постараемся, чтобы в пиковые осадки вода быстро-быстро уходила и не было застоя воды", — рассказала ранее начальник отдела инженерных коммуникаций управления дорог и благоустройства мэрии Юлия Шкробот.



Напомним, что из-за сильных летних ливней выявилась слабая пропускная способность труб, из-за чего участок улицы Борисенко постоянно затапливало. Мэр Владивостока Олег Гуменюк поставил специалистам городской администрации задачу исправить ситуацию и отремонтировать ливневку. Оперативно была подготовлена вся необходимая документация и определен подрядчик. В мэрии заявляют, что ремонт системы ливневой канализации проводится под контролем специалистов управления дорог и благоустройства мэрии, все работы идут в соответствии с графиком, по которому объект сдадут к 10 ноября.