Еще одна: новую спортивную площадку открыли в Артеме

Она возведена по программе "1000 дворов"

Новую спортивную площадку открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

В пятничное осеннее утро в большом дворе по ул. Уссурийская, 3, в Артеме не протолкнутся. Здесь открыли новую спортивную площадку, возведенную по губернаторской программе "1000 дворов". Она соответствует всем современным требованиям безопасности и выполнена из современных, износоустойчивых материалов. Здесь могут заниматься дети и взрослые, сообщает ИА PrimaMedia.

Спортплощадка в большей степени предназначена для занятия воркаутом — вида спортивной активности, предполагающей упражнения на турниках и брусьях с использованием веса собственного тела. Площадка доступна для всех жителей в любое время.

— Всего в этом году по губернаторскому проекту "1000 дворов" в Артеме делается 60 дворов, из них 14 – это спортивные площадки. Примечательно, что в этом дворе мы реализовали сразу несколько программ, так называемая синхронизация. Ведь двор большой и формирует пространство сразу для трех домов. Придомовую территорию первого дома выполнили по "Городской и комфортной среде", второго по "1000 дворов", а третий дом как раз выиграл спортивную площадку по той же программе "1000 дворов". Можно сказать, что здесь применены все методы благоустройства. На все работы, включая дворы, было реализовано 5,5 млн рублей. Сам workout стоит 1,4 млн рублей, — рассказал главный специалист управления жизнеобеспечения и благоустройства администрации Артемовского городского округа Иван Антонов.



Новую спортивную площадку открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

Открытие нового спортивного объекта посетил глава Артемовского городского округа (АГО) Александр Авдеев. Как рассказал мэр Артема в беседе с корр. ИА PrimaMedia, один из приоритетов в развитии города – это установка спортивных площадок во дворах. По его мнению, они должны находиться в шаговой доступности для населения, чтобы любой житель мог выйти и спокойно позаниматься спортом.



Новую спортивную площадку открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

— Есть пожелания, чтобы наши жители бережно относились к подобным площадкам, ведь все это мы делаем исключительно для горожан. К сожалению, на некоторых построенных в этом году площадках уже наблюдались акты вандализма, что, безусловно, очень огорчает. Уверен, что площадка послужит хорошим толчком для продвижения здорового образа жизни у местных жителей. Сегодня workout в тренде, для некоторых это и вовсе образ жизни, к тому же физическая активность – это хороший способ провести досуг, — сказал мэр Артема.

Сразу после открытия площадку заполнила молодежь, особой популярностью у парней пользовался турник.



Новую спортивную площадку открыли в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

Стоит отметить, что Артем в этом году переживает мощную перезагрузку городского пространства. В АГО синхронно реализуются сразу несколько крупных программ, в том числе и федеральных. Основные проекты – это программа губернатора Приморского края Олега Кожемяко "1000 дворов" и федеральные программы "Городская и комфортная среда" и "Безопасные и качественные дороги" (БКАД).

В округе активно реставрируют скверы, массово асфальтируют дороги, проезды для авто во дворах, занимаются возведением спортивных площадок, приводят в порядок тротуары, мосты, также установили огромное количество новеньких лавочек на центральных улицах.

Что касается спортивных площадок, устанавливаемых по губернаторском проекту "1000 дворов", на девяти уже залито резиновое покрытие и установлено оборудование, в скором времени там появится освещение. В девяти дворах закончены работы по бетонированию основания и устройству ограждений на детских площадках: Бабушкина, 8, Братская, 33, Куйбышева, 20, Лазо, 25/1, Менжинского, 16, Михайловская, 13/а, Первая, 130, Строительная, 7, Херсонская, 2. Сейчас там устанавливают оборудование. После чего на площадках появится необходимое покрытие, освещение и лавочки.

По этой программе на сегодняшний день заасфальтированы 34 территории, из них на 12-ти жильцами подписаны акты приема-передачи. По проекту на четырех придомовых территориях ведутся работы по подготовке основания для асфальтирования: Братская, 27, Зоологическая, 10, Лазо, 2. Работы по установке спортивных площадок на первом этапе (по бетонированию и устройству ограждения) закончены. По второму этапу – установке малых архитектурных форм – завершены на территориях 14 многоквартирных домов: Гоголя, 5, Кирова, 46, Фрунзе, 10, Лазо, 22, Ульяновская, 11/2, Бабушкина, 32, Братская, 31, Ленина, 2, Севастопольская, 12/1, Уссурийская, 3,23, Ворошилова, 25, 30, Мичурина, 3.

По проекту "Формирование комфортной городской среды" выполнены работы по асфальтированию на всех 15 территориях (ул. 1-я Рабочая,60; Братская,26; Ватутина,10;14; Ворошилова,23;25; Кирова,146; Кузбасская,2; Лазо,31; Полевая, 21; Симферопольская,1; Уссурийская 23; Фрунзе,10; 38;44), ведутся работы по благоустройству территорий и установке лавочек и урн.

Также отметим, что второй год в АГО реализуется нацпроект БКАД. В 2019 в муниципалитете обновляют покрытие девяти дорог, тротуары, меняют бордюрные камни, восстанавливают систему водоотвода. Уже завершился ремонт на улицах Вахрушева и Ватутина – рабочие заасфальтировали дорогу, пешеходный тротуар и отремонтировали остановочный пункт. Новый асфальт появился также на улицах Тихоокеанская, Пограничная и Космонавтов. Теперь горожане могут спокойно заезжать в свои дворы, не боясь повредить автомобиль.

Кроме ремонта дорожного полотна в скором времени начнет свою работу новый светофор на пересечении улиц Вокзальная и Дзержинского. На данный момент светофорный объект уже установлен, но пока не функционирует.

Напомним, что на обновление дорожной инфраструктуры в этом году предусмотрены 200 млн рублей, из них 100 млн рублей – средства федерального бюджета, 80 млн рублей – средства краевого бюджета и 20 млн рублей – местный бюджет.