"Красного губернатора" Приморья исключили из партии

Перед этим Андрей Ищенко заявил о желании встать на учет в Москве

Андрей Ищенко, проигравший выборы губернатора в 2018 году. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке только что завершил работу пленум крайкома КПРФ. Как сообщил ИА PrimaMedia первый секретарь краевого комитета Анатолий Долгачёв, на этом заседании партийцы исключили из своих рядов экс-кандидата в губернаторы, автора скандальных публикаций Андрея Ищенко.

Накануне этого решения "красный губернатор" сменил название своего аккаунта в соцсетях на "красного императора". Также он опубликовал заявление на имя секретаря бюро Первомайской первички Владивостокского местного отделения КПРФ. В заявлении Ищенко попросил согласовать его перевод и постановку на учет в Московский городской комитет КПРФ.

В октябре комитет Законодательного собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы обсудил поведение депутата от КПРФ Андрея Ищенко в социальных сетях. Почти все присутствовавшие осудили коллегу и отказались подавать ему руку, идти с ним в разведку. Заседание собрали после обращений Ищенко в ТГ-канале к президенту США Дональду Трампу, оскорблений сенатора Людмилы Талабаевой и ряда городских, краевых депутатов — в том числе лидера приморских коммунистов и руководителя фракции в краевом парламенте Анатолия Долгачёва.

Сегодня, 2 ноября, решение пленума было принято единогласно. Долгачёв назвал это редким случаем. Причем заседание прошло без "героя дня".

"Заявление о выходе из партии Ищенко не подавал. Мы планировали рассмотреть его персональное дело, но он, во-первых, не явился, а, во-вторых, накануне снялся с учёта во Владивостокском отделении. Мы поняли, что он, таким образом, пытался бежать от товарищеского суда", — отметил Долгачёв в беседе с корр. редакции.

Он пояснил также: рядовой член партии может себе позволить сняться с учёта, просто уведомив об этом, и перевестись в другое отделение. Но Ищенко, как член краевого комитета КПРФ, должен был заручиться согласием руководства регионального отделения.

На момент публикации этого материала Андрей Ищенко оказался недоступен для телефонных комментариев.