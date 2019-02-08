На кресло главы Владивостока заявились полуфиналист "Лидеров России" и человек экс-мэра

К концу срока подачи документов среди претендентов начали появляться интересные кандидаты

Администрация Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершается прием документов на участие в конкурсе по замещению главы дальневосточной столицы. В понедельник, 11 февраля, станет известен итоговый список всех желающих. На сегодняшний день о себе заявили 20 человек, в числе которых оказалось несколько примечательных персон, среди них – полуфиналист управленческого конкурса "Лидеры России", проходящего под патронажем администрации президента, нынешний и.о. главы Владивостока, а также человек из команды бывшего мэра, сообщает ИА PrimaMedia.

Как и ожидалось, интересные кандидаты начали появляться к концу так называемой стадии выдвижения. В четверг, 7 февраля, документы на участие в конкурсе подало несколько таких претендентов. Так, интерес к креслу главы столицы Дальнего Востока проявил депутат Думы города Владивостока от избирательного округа №16 Кирилл Григорьев. В прошлом году Григорьев стал полуфиналистом управленченского конкурса "Лидеры России", который проходит под эгидой администрации президента РФ. В частности, за реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

Городской депутат в числе единиц других полуфиналистов и финалистов "Лидеров России" также попал в кадровый резерв нового губернатора Приморья Олега Кожемяко. Несмотря на молодой возраст (Кириллу Григорьеву 36 лет), у него большой опыт работы на руководящих должностях – с 2004 по 2012 год он работал заместителем директора в ООО "Дальсельхозторг", в настоящее время он является гендиректором ООО "Авангард".

Еще один примечательный кандидат – Андрей Строкин. На протяжении нескольких лет (с 2012 по 2014) он работал директором по строительству в компании бывшего главы Владивостока Виталия Веркеенко "ТХ "Сумотори". С 2014 по 2018 год был директором ООО "Галс". А в 2018 году, когда город возглавлял Виталий Веркеенко, он возглавил МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО". В том же 2018 году перешел в администрацию города на должность заместителя начальника управления муниципальной собственности. Покинул мэрию, судя по справке, совсем недавно, в 2019 году. Очевидно, его уход связан с кадровой политикой нового временного градоначальника.

Напомним, что прием документов от потенциальных кандидатов начался 30 января. В числе первых оказались временно безработный 33-летний брокер Дмитрий Туреев и администратор ООО "Пегас" Ботур Исмаилов. Следом заявились депутат Заксобрания Приморья, бывший коммунист, а теперь единоросс Олег Вельгодский и городской активист, солист ансамбля "Песни и пляски ТОФ" Сергей Мильвит, известный также как гражданин, который задал президенту на пресс-конференции больше всего вопросов на единицу времени.

Потом пошли все также активисты, индивидуальные предприниматели, почти юные сотрудницы банков, директора финансовых структур, временно неработающие директора строительных организаций. Чуть больше, чем за неделю в комиссию поступило 18 пакетов документов.

По мнению политолога, соорганизатора "Тихоокеанского дискуссионного клуба" Сергея Гребенюка, появления сильных кандидатов стоит ожидать ближе к окончанию приема документов.

"Ранее выдвижение имеет определенные риски. Чем раньше ты засветишь свою фамилию, тем раньше начнется против тебя информационная война. Поэтому, как правило, серьезные кандидаты до последнего сохраняют интригу. И это оправдано. В числе первых, как мы видим, заявились совершенно неизвестные граждане, либо те, кому уже определена роль в этой кампании", — считает Гребенюк.

Тем не менее, нынешний действующий и.о. главы Владивостока Олег Гуменюк подал документы на конкурс 5 февраля, став седьмым выдвиженцем. В прошлом Гуменюк был заместителем мэра Владивостока времен Владимира Николаева, работал в правительстве Амурской области, когда субъект возглавлял Олег Кожемяко. Несмотря на то, что у него есть опыт работы под началом как Кожемяко, так и Николаева, в информационном пространстве и экспертном сообществе все чаще его относят к блоку экс-мэра.

Его фамилия относится к числу фаворитов. Вместе с тем, говорить о предопределенности согласования Олега Гуменюка рано. Несколько информированных собеседников агентства говорят о крайне неоднозначном восприятии этой кандидатуры как в полпредстве, так и непосредственно в администрации президента. Политолог отмечает, что его ранее выдвижение – вынужденное решение на фоне развернувшейся против него контр кампании.

"Тактический ход Гуменюка должен отрезать внутриполитическому блоку края дорогу к пересмотру ранее достигнутых договорённостей. Однако насколько эта тактика покажет свою эффективность, покажет время", — говорит Сергей Гребенюк.

Прием документов завершится в понедельник, 11 февраля. Далее целый месяц депутаты будут проверять документы. Первый этап конкурса пройдет 12 марта. На этом этапе список может значительно сократиться. Этот этап отсеет всех тех, кто не соответствует требованиям, либо неверно заполнил документы или представил неполный пакет. Второй этап – индивидуальные собеседования с претендентами – 18 марта. После чего конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение Думы Владивостока не менее двух кандидатур, из которых депутатам предстоит определить главу.

Стоит отметить, что "Единая Россия", занимающая большинство мандатов в Думе Владивостока, со своим кандидатом определится по новой схеме. Если ранее кандидата, которого поддерживает фракция в Думе Владивостока согласовывал президиум регионального политсовета, то теперь процедура усложнилась. Так, кандидата на пост главы административного центра сначала согласует президиум регионального политсовета, после этого утвердит региональная конференция. Далее решение конференции будет направлено в президиум Генсовета "Единой России", который даст свои рекомендации фракции "Единая Россия" в Думе Владивостока.