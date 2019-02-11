Впервые спортсмен из Владивостока стал призером первенства Мира по буерному спорту

В экстремальной гонке по льду Антону Диденко не хватило совсем немного до победы
Спорт 15:20
22-летний Антон Диденко, воспитанник яхт-клуба "Семь футов", стал бронзовым призером первенства Мира в классе DN. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь футов"

22-летний Антон Диденко, воспитанник яхт-клуба "Семь футов", стал бронзовым призером первенства Мира в классе DN (буерный спорт) и чемпионом Европы на первенстве Европы среди юниоров. Это самый высокий результат, который достигали российские спортсмены в данном виде спорта, и он принадлежит спортсмену из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба "Семь футов".

Вместе с Антоном боролся за победу еще один юниор из Владивостока, 17-летний Марк Лисовицкий. Его результат — 12-ая строчка турнирной таблицы.

Соревнования проходили в деревне Семянувка (Подляское воеводство, Польша) с 1 по 9 февраля. В регате принимало участие 42 спортсмена из Швеции, Польши, Германии, Эстонии и других стран.

Буерный спорт – это экстремальные гонки по льду на парусных лодках, оснащенных коньками. Парусный болид считается самым быстрым среди безмоторных транспортных средств. Скорость буера достигает 100 км/ч и более. В России буерный спорт развивается при федерациях по парусному спорту. Буеристы чаще всего это яхтсмены, поддерживающие свою подготовку в межсезонье на буерах.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Чтобы лето не кончалось: как приморские яхтсмены продлевают сезон в южных широтах

Находкинских спортсменов поздравили с победой на Всероссийской парусной регате

Приморская яхтсменка завоевала золотую медаль на престижном всероссийском турнире

яхта яхт-клуб

Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show Xl пройдет во Владивостоке с 17 по 19 мая

22 января, 12:15
Приморцы прагматично запали на дорогие смартфоны
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia