Впервые спортсмен из Владивостока стал призером первенства Мира по буерному спорту

В экстремальной гонке по льду Антону Диденко не хватило совсем немного до победы

22-летний Антон Диденко, воспитанник яхт-клуба "Семь футов", стал бронзовым призером первенства Мира в классе DN. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь футов"

22-летний Антон Диденко, воспитанник яхт-клуба "Семь футов", стал бронзовым призером первенства Мира в классе DN (буерный спорт) и чемпионом Европы на первенстве Европы среди юниоров. Это самый высокий результат, который достигали российские спортсмены в данном виде спорта, и он принадлежит спортсмену из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба "Семь футов". Вместе с Антоном боролся за победу еще один юниор из Владивостока, 17-летний Марк Лисовицкий. Его результат — 12-ая строчка турнирной таблицы. Соревнования проходили в деревне Семянувка (Подляское воеводство, Польша) с 1 по 9 февраля. В регате принимало участие 42 спортсмена из Швеции, Польши, Германии, Эстонии и других стран. Буерный спорт – это экстремальные гонки по льду на парусных лодках, оснащенных коньками. Парусный болид считается самым быстрым среди безмоторных транспортных средств. Скорость буера достигает 100 км/ч и более. В России буерный спорт развивается при федерациях по парусному спорту. Буеристы чаще всего это яхтсмены, поддерживающие свою подготовку в межсезонье на буерах. Узнавай главные новости первым в Whatsapp Самые главные и важные новости PrimaMedia ВКонтакте Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

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