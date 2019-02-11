Впервые спортсмен из Владивостока стал призером первенства Мира по буерному спорту

22-летний Антон Диденко, воспитанник яхт-клуба "Семь футов", стал бронзовым призером первенства Мира в классе DN (буерный спорт) и чемпионом Европы на первенстве Европы среди юниоров. Это самый высокий результат, который достигали российские спортсмены в данном виде спорта, и он принадлежит спортсмену из Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу яхт-клуба "Семь футов".
Вместе с Антоном боролся за победу еще один юниор из Владивостока, 17-летний Марк Лисовицкий. Его результат — 12-ая строчка турнирной таблицы.
Соревнования проходили в деревне Семянувка (Подляское воеводство, Польша) с 1 по 9 февраля. В регате принимало участие 42 спортсмена из Швеции, Польши, Германии, Эстонии и других стран.
Буерный спорт – это экстремальные гонки по льду на парусных лодках, оснащенных коньками. Парусный болид считается самым быстрым среди безмоторных транспортных средств. Скорость буера достигает 100 км/ч и более. В России буерный спорт развивается при федерациях по парусному спорту. Буеристы чаще всего это яхтсмены, поддерживающие свою подготовку в межсезонье на буерах.