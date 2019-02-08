Молодой электрик и экс-депутат: еще 11 претендентов заявились на пост мэра Владивостока

К концу срока подачи документов среди претендентов начали появляться интересные кандидаты

Администрация Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Во Владивостоке завершается прием документов на участие в конкурсе по замещению главы дальневосточной столицы. В понедельник, 11 февраля, станет известен итоговый список всех желающих. На сегодняшний день о себе заявили уже 29 человек, к примеру, по состоянию на вечер четверга, 7 февраля, документы подали 18 претендентов. В их числе оказались несколько примечательных персон, среди них – полуфиналист управленческого конкурса "Лидеры России", нынешний и.о. главы Владивостока, а также человек из команды бывшего мэра. Сегодня список претендентов пополнили еще 11 человек, в том числе экс-депутат гордумы, который пробует занять кресло мэра приморской столицы со второй попытки, и молодой электромеханик, сообщает ИА PrimaMedia.

Как и ожидалось, интересные кандидаты начали появляться к концу так называемой стадии выдвижения. В четверг, 7 февраля, документы на участие в конкурсе подало несколько таких претендентов. Так, интерес к креслу главы столицы Дальнего Востока проявил депутат Думы города Владивостока от избирательного округа №16 Кирилл Григорьев. В прошлом году Григорьев стал полуфиналистом управленченского конкурса "Лидеры России", который проходит под эгидой администрации президента РФ. В частности, за реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

Городской депутат в числе единиц других полуфиналистов и финалистов "Лидеров России" также попал в кадровый резерв нового губернатора Приморья Олега Кожемяко. Несмотря на молодой возраст (Кириллу Григорьеву 36 лет), у него большой опыт работы на руководящих должностях – с 2004 по 2012 год он работал заместителем директора в ООО "Дальсельхозторг", в настоящее время он является гендиректором ООО "Авангард".

Еще один примечательный кандидат – Андрей Строкин. На протяжении нескольких лет (с 2012 по 2014) он работал директором по строительству в компании бывшего главы Владивостока Виталия Веркеенко "ТХ "Сумотори". С 2014 по 2018 год был директором ООО "Галс". А в 2018 году, когда город возглавлял Виталий Веркеенко, он возглавил МКУ "Дирекция по строительству объектов ВГО". В том же 2018 году перешел в администрацию города на должность заместителя начальника управления муниципальной собственности. Покинул мэрию, судя по справке, совсем недавно, в 2019 году. Очевидно, его уход связан с кадровой политикой нового временного градоначальника.

Сегодня, 8 февраля, документы подал Дмитрий Пенязь генеральный директор ООО "Веросса". Проходил службы в органах МВД с 1995 по 2003 годы. Затем с 2003 по 2006 годы был гендиректором ООО "Союзморсервис". С 2005 года по настоящее время Пенязь занимает должность генеральнго директора ООО "Веросса".

От ИА PrimaMedia отметим, что Дмитрий Пенязь экс-депутат городской Думы. В прошлом созыве Думы Владивостока возглавлял фракцию партии "Единая Россия" и был заместителем председателя гордумы. В новый созыв он не прошел, по его округу победила коммунистка Надежда Телелюева.

Что примечательно, Дмитрий Пенязь участвовал в конкурсе по выборам главы города в 2017 году, но потерпел неудачу. То есть для него это уже будет вторая попытка занять кресло мэра приморской столицы.

Также на пост градоначальника претендует Егор Максимчик 1994 года рождения. В сведениях о месте работы указано, что с 2015 по 2016 годы он работал главным энергетиком в компании ООО "Колсантинг-Сервис", затем занимал аналогичную должность в компании "Техносервис", после этого с 2017 по 2018 годы Максимчик трудоустроился электромеханик в ООО "ВЛ-инжиниринг". На данный момент молодой человек трудится электромехаником в ООО "ВладМодуль".

Напомним, что прием документов от потенциальных кандидатов начался 30 января. В числе первых оказались временно безработный 33-летний брокер Дмитрий Туреев и администратор ООО "Пегас" Ботур Исмаилов. Следом заявились депутат Заксобрания Приморья, бывший коммунист, а теперь единоросс Олег Вельгодский и городской активист, солист ансамбля "Песни и пляски ТОФ" Сергей Мильвит, известный также как гражданин, который задал президенту на пресс-конференции больше всего вопросов на единицу времени.

Потом пошли все также активисты, индивидуальные предприниматели, почти юные сотрудницы банков, директора финансовых структур, временно неработающие директора строительных организаций.

Прием документов завершится в понедельник, 11 февраля. Далее целый месяц депутаты будут проверять документы. Первый этап конкурса пройдет 12 марта. На этом этапе список может значительно сократиться. Этот этап отсеет всех тех, кто не соответствует требованиям, либо неверно заполнил документы или представил неполный пакет. Второй этап – индивидуальные собеседования с претендентами – 18 марта. После чего конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение Думы Владивостока не менее двух кандидатур, из которых депутатам предстоит определить главу.

Стоит отметить, что "Единая Россия", занимающая большинство мандатов в Думе Владивостока, со своим кандидатом определится по новой схеме. Если ранее кандидата, которого поддерживает фракция в Думе Владивостока согласовывал президиум регионального политсовета, то теперь процедура усложнилась. Так, кандидата на пост главы административного центра сначала согласует президиум регионального политсовета, после этого утвердит региональная конференция. Далее решение конференции будет направлено в президиум Генсовета "Единой России", который даст свои рекомендации фракции "Единая Россия" в Думе Владивостока.

К концу срока подачи документов среди претендентов начали появляться интересные кандидаты