После смерти ребенка в школе прокуратура Владивостока проверит работу медиков в учреждении

Ученику шестого класса школы Владивостока стало плохо прямо во время урока, реанимация прибыла лишь через 44 минуты
Происшествия 13 февраля, 21:30
Прокуратура начала проверку по факту гибели школьника во Владивостоке прямо во время занятий. Фото: ИА PrimaMedia

По факту гибели ученица шестого класса общеобразовательной школы №12 во Владивостоке началась проверка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.

— На минувшей неделе во время учебного процесса умер ученик 6 класса образовательного учреждения г. Владивостока. По данному факту прокуратура края организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований к условиям и организации обучения в данной школе, а также исполнению законодательства, регламентирующего охрану здоровья несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении, — сообщают в ведомстве.

Доследственная проверка по факту гибели ребенка проводится СУ СК РФ по Приморскому краю.

Среди причин произошедшего рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечный приступ.

Напомним, в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока одному из учеников шестого класса стало плохо прямо на уроке — ребенок потерял сознание. Медработника в образовательном учреждении не оказалось.

8 февраля в 13:04 в скорую Владивостока поступил звонок о том, что сознание потерял ребенок 12 лет. Первой в 13:24 часов прибыла врачебная бригада скорой медицинской помощи подстанции "Северная", которая базируется в пригороде. В 13:48 прибыла вторая автомашина скорой медицинской помощи — с реанимационной бригадой, сообщают в департаменте здравоохранения Приморского края. Врачи проводили реанимацию около 1,5 часов, но вернуть ребенка к жизни не удалось.

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