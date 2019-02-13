После смерти ребенка в школе прокуратура Владивостока проверит работу медиков в учреждении

Ученику шестого класса школы Владивостока стало плохо прямо во время урока, реанимация прибыла лишь через 44 минуты

Прокуратура начала проверку по факту гибели школьника во Владивостоке прямо во время занятий. Фото: ИА PrimaMedia

По факту гибели ученица шестого класса общеобразовательной школы №12 во Владивостоке началась проверка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.

— На минувшей неделе во время учебного процесса умер ученик 6 класса образовательного учреждения г. Владивостока. По данному факту прокуратура края организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований к условиям и организации обучения в данной школе, а также исполнению законодательства, регламентирующего охрану здоровья несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении, — сообщают в ведомстве.

Доследственная проверка по факту гибели ребенка проводится СУ СК РФ по Приморскому краю.

Среди причин произошедшего рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечный приступ.

Напомним, в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока одному из учеников шестого класса стало плохо прямо на уроке — ребенок потерял сознание. Медработника в образовательном учреждении не оказалось.

8 февраля в 13:04 в скорую Владивостока поступил звонок о том, что сознание потерял ребенок 12 лет. Первой в 13:24 часов прибыла врачебная бригада скорой медицинской помощи подстанции "Северная", которая базируется в пригороде. В 13:48 прибыла вторая автомашина скорой медицинской помощи — с реанимационной бригадой, сообщают в департаменте здравоохранения Приморского края. Врачи проводили реанимацию около 1,5 часов, но вернуть ребенка к жизни не удалось.