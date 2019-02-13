После смерти ребенка в школе прокуратура Владивостока проверит работу медиков в учреждении

По факту гибели ученица шестого класса общеобразовательной школы №12 во Владивостоке началась проверка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Прокуратуру Приморского края.
— На минувшей неделе во время учебного процесса умер ученик 6 класса образовательного учреждения г. Владивостока. По данному факту прокуратура края организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований к условиям и организации обучения в данной школе, а также исполнению законодательства, регламентирующего охрану здоровья несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении, — сообщают в ведомстве.
Доследственная проверка по факту гибели ребенка проводится СУ СК РФ по Приморскому краю.
Среди причин произошедшего рассматриваются проблемы с сердечно-сосудистой системой и сердечный приступ.
Напомним, в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока одному из учеников шестого класса стало плохо прямо на уроке — ребенок потерял сознание. Медработника в образовательном учреждении не оказалось.
8 февраля в 13:04 в скорую Владивостока поступил звонок о том, что сознание потерял ребенок 12 лет. Первой в 13:24 часов прибыла врачебная бригада скорой медицинской помощи подстанции "Северная", которая базируется в пригороде. В 13:48 прибыла вторая автомашина скорой медицинской помощи — с реанимационной бригадой, сообщают в департаменте здравоохранения Приморского края. Врачи проводили реанимацию около 1,5 часов, но вернуть ребенка к жизни не удалось.