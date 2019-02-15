В российских школах станут готовить будущих академиков

В регионах появится больше 100 опорных школ Российской академии наук
Общество 05:50
Школа. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В российских школах станут готовить будущих академиков. В регионах страны появится больше 100 опорных школ Российской академии наук (РАН).

О начале нового масштабного проекта сообщили руководители министерства просвещения, РАН и ГК "Просвещение" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Предполагается, что деятельность таких школ будут курировать научные институты.

Ведущие российские ученые могут принять участие в образовательном процессе. Целью проекта является повышение качества общего образования в России.

В пилотный проект войдут 110 школ из 32 регионов России. Учебные заведения определяются по критерию их близости к научным институтам, крупным исследовательским центрам. Как сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева, проект будет выполнен за счет бизнеса и средств федерального бюджета.

Никифор Зуев

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