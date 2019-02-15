«Промсвязьбанку» предложили разработать мастер-план Арсеньева

Глава «Промсвязьбанка» и губернатор Приморского края провели рабочую встречу на РИФ

Российский инвестиционный форум. Фото: Фотобанк ТАСС

Рабочую встречу в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи провели глава "Промсвязьбанка" Петр Фрадков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и банка, финансирования краевого бюджета, работы с органами управления и ключевыми предприятиями субъекта. Помимо этого, была затронута проблема комплексного развития территорий и возможностей совместной реализации проектов по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Точечные проекты, несомненно, привлекательны для Приморья и как драйвер развития, и как возможности по использованию средств банка. У нас нет возражений против государственно-частного партнерства, если будет подобран инвестор, которого "Промсвязьбанк" кредитует по строительству, в том числе медицинских клиник.

Для наших территорий — для Аресеньева и других городов, где сосредоточены предприятия, это будет иметь большое значение и хороший эффект. Важно сделать так, чтобы там оставались люди, чтобы город был интересен, в том числе для молодежи. Сосредоточившись на таком пилотном проекте, как город Арсеньев, потом будет возможность разработать совместно с банком и комплексную систему развития в Большом Камне"", — отметил Олег Кожемяко.

"Для "Промсвязьбанка", как опорного банка ОПК и банка, включенного в перечень стратегических предприятий, сотрудничество с регионами Дальнего Востока является ключевой задачей. При этом как универсальная кредитная организация мы рассчитываем на взаимовыгодное партнерство во многих сферах, в том числе в работе с МСБ, с розничными клиентами, в участии в региональных проектах по развитию области. Мы готовы к диалогу и намерены расширять присутствие банка в Приморском крае", — заявил Петр Фрадков.