Объявлена дата открытия крупнейшего в Приморье ТЦ "Калина Молл". Обещают "вау"

Для счастливчиков, которые попадут туда, организаторы приготовили модные фишки

"Калина Молл" откроет двери 28 февраля. Фото: pixabay.com

"Калина Молл" открывает свои двери для всех желающих 28 февраля во Владивостоке. В течение дня посетителей ждут сюрпризы от арендаторов, разнообразный ассортимент модных товаров и развлекательная программа. Представители "Калина Молл" подчеркивают, что грандиозный праздник в честь открытия ТВК состоится в конце апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации службы маркетинга торгового комплекса, "Калина Молл" — это самый большой торгово-выставочный комплекс в Приморском крае. Его общая площадь - 102 тысячи кв.метров. Объект, построенный по самым современным стандартам, станет настоящим украшением Владивостока.

В торгово-выставочном комплексе появятся новые для Приморского края известные международные бренды такие, как Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Calvin Klein, Henderson. В "Калина Молл" откроется самый большой в городе фуд-корт с панорамным видом на бухту Золотой Рог, включающий в себя два двухуровневых ресторана, Калина Хлопок и ILПатио.

На открытии посетители смогут принять участие в различных мероприятиях, подготовленных ТВК и арендаторами.