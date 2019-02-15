«Хаятты» во Владивостоке продадут дешевле 9 млрд – Олег Кожемяко

По данным КСП Приморья, на пятизвездочные недострои потрачено 18,7 млрд рублей. Новый аукцион на понижение начнется с 9 млрд

Гостиница на мысе Бурный во Владивостоке. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Пятизвездочные отели-недострои в центре Владивостока подешевеют для инвесторов сразу на несколько миллиардов, сообщает ИА PrimaMedia. Новый аукцион пройдет в середине марта с начальной ценой не в 15, а уже 9 млрд рублей, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на инвестиционном форуме в Сочи.

В ходе "Открытого диалога" с губернатором Приморского края вопрос о развитии туристической привлекательности региона задал главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

"Время, когда "государство достроит", уже прошло. К сожалению, ничего не получилось. Поэтому мы идем по более простому пути – голландских аукционов. Первый состоялся, конечно, было понятно, что на него никто не выйдет, потому что все, что туда было помещено, стоило заоблачных цен, порядка 15-16 млрд. Ушло на более низкую цену, и сейчас второй аукцион будет примерно в середине марта – это от 9 [млрд рублей], и пойдет вниз.

Сегодня уже есть предложения, в том числе и от китайских инвесторов, и от корейских, и от наших российских. Я надеюсь, что этот вопрос в этом полугодии будет решен. И далее инвестор в течение короткого времени их достроит, и они будут служить на пользу людям. Если в 2020 году они запустятся – это будет хорошо", – сообщил Олег Кожемяко.

Среди иностранных компаний, готовых принять участие в новых торгах, называется китайская United Exchange/Sun Group. Сегодня китайская группа компаний уже открыла в Приморье свое представительство и работает над реализацией ряда проектов. После встречи руководства компании с представителями администрации края заявлялось, что инвестор намерен инвестировать в приморские проекты суммарно более 1 млрд долларов.

Напомним, аукцион по продаже двух пятизвездочных недостроев во Владивостоке должен был состояться 25 января 2-19 года, однако к моменту завершения приема заявок ни одного желающего поторговаться за скандальное имущество так и не нашлось, аукцион признан несостоявшимся.

Аукционы по голландской системе – на понижение цены – на продажу двух пятизвездочных комплексов во Владивостоке были объявлены в конце прошлого года. Начальная стоимость отеля на Бурном составила 7,021 млрд рублей, минимальная — 4,914 млрд рублей. На Корабельной набережной комплекс выставили за 8,347 млрд рублей, минимальная цена — 5,532 млрд рублей.

Таким образом, начальная цена за оба отеля действительно составляла более 15 млрд рублей, а самое меньшее, что планировали выручить за два недостроя – 10,45 млрд рублей. При этом затраты на оба комплекса значительно выше. По данным одного из последних отчетов Контрольно-счетной палаты региона, объем финансирования строительства 5-звездочных гостиниц составляет 18,7 млрд рублей. Из них 14,3 млрд рублей – бюджетные инвестиции, предоставленные АО "Наш дом – Приморье"; 2,4 млрд рублей – возмещенный налог на добавленную стоимость, 1,9 млрд рублей – кредитные средства ПАО "Сбербанк России". Сумма начисленных и оплаченных процентов по кредиту за период 2011-2017 годы составила 1 млрд 50 млн рублей.

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко принимает участие в мероприятиях Российского инвестиционного форума в Сочи. Это традиционная площадка для развития инвестиционного и экономического потенциала России. В этом году форум проходит на территории главного медиацентра Олимпийского парка с 14 по 15 февраля