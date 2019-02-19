Водитель сбил семью с ребенком на тротуаре во Владивостоке и сбежал с места ДТП

По словам очевидцев, рулевой Volvо после аварии вышел из салона, осмотрелся и убежал
Происшествия 09:05
ДТП. Фото: пресс-служба УМВД

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. В результате аварии пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 г.р, женщина 1985 г.р. и их ребенок — мальчик 2017 г.р., сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В дежурную часть Госавтоинспекции города Владивостока поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ.

Установлено, водитель автомашины Вольво не справился с управлением, выехал на тротуар, где совершил наезд на пешеходов. Водитель с места автоаварии скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудник ГИБДД и врачи скорой помощи.

Водитель, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие, с места происшествия скрылся.

В настоящий момент ведутся поиски водителя Вольво.

Назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.

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