Петля затягивается: горожане массово ищут водителя, сбившего семью во Владивостоке

Свидетели, версии и факты о страшном ДТП (эксклюзив)
#Попали под колеса на тротуаре
Происшествия 10:50
Место ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по ПК

Неравнодушные жители Владивостока подключаются к поискам водителя, который сбил семью на тротуаре в районе улице 40 лет ВЛКСМ,12, во Владивостоке. В группах whatsapp и социальных сетях создаются специальные чаты. Организаторы таких стихийных сообществ предлагают отправлять им любую информацию, которая поможет в розыске предполагаемого виновника происшествия, сообщает ИА PrimaMedia.

Ранее агентство писало, что полиция Владивостока разыскивает Тимченко Николая Александровича 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo, который сбил семью из трех человек. Мама и ребенок скончались в больнице. Супруг остался жив.

Как рассказал корр. агентства один из представителей подобной группы, поиски ведутся совместно с полицией.

— Мы организовали чаты в whatsapp, чтобы люди могли скидывать любую информацию, которая нам поможем в поиске водителя Volvo, который сбил семью на тротуаре, — рассказали корр. агентства.

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Объявление. Фото: группа whatsapp

Кроме этого, популярные интернет-паблики в социальной сети instagram тоже подключаются к поискам предполагаемого виновника ДТП.

Напомним, в понедельник, 19 февраля, водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. Водитель с места аварии скрылся. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек.

Полиция обращается к очевидцам: если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, являетесь непосредственным свидетелем момента аварии, имеете запись видеорегистратора, либо обладаете информацией о личности или местонахождении водителя, просим сообщить по телефонам дежурной части Госавтоинспекции (423)249 09 21. По каждому сообщению полиция незамедлительно примет меры реагирования.

Если вы стали свидетелем аварии на улице 40 лет ВЛКСМ,12 и/или обладаете сведениями о возможном местонахождении сбежавшего с места происшествия водителя, пишите на наш редакционный WhatsApp +79242532288, в личные сообщения Instagram. Instagram.com/primamedia или на почту info@primamedia.ru.

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