Журналисты в соцсетях нашли водителя, сбившего семью во Владивостоке

За несколько дней до трагедии он пытался познакомиться с девушкой в интернете
#Попали под колеса на тротуаре
Происшествия 13:10
Николай Тимченко предполагаемый виновник ДТП. Фото: социальная сеть во "Вконтакте"

В социальных сетях журналисты ИА PrimaMedia нашли профиль предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла мама и ее ребенок во Владивостоке. Кроме этого, корр. агентства удалось найти девушку, с которой он за несколько дней до трагедии вел переписку.

Ранее агентство писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения. С места ДТП водитель скрылся.

Как стало известно ИА PrimaMedia, мама и ребенок скончались в больнице. Супруг остался жив. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo.

Кроме этого, добровольцы организовали поиски мужчины. В соцсетях и группах whatsapp неравнодушные жители Владивостока создали сообщества, куда можно скидывать информацию, которая поможем розыску. Также к поискам подключилась редакция PrimaMedia.

К нам обратилась девушка, которая, с ее слов, знакома с предполагаемым виновником ДТП. Как рассказала горожанка, мужчина с таким же именем и возрастом, которые указаны в ориентировке полиции, за несколько дней до трагичного происшествия вел с ней переписку в whatsapp – звал на свидание, говорил разные комплименты, однако, как пояснила девушка, она не приняла его ухаживаний и на встречу не согласилась.

Переписка имеется в распоряжении редакции агентства.

Также журналисты агентства нашли профиль Николая Тимченко в социальной сети во "Вконтакте", где данные также совпадают с ориентировкой полиции. Отметим, что в онлайне последний раз Тимченко был уже после ДТП в 19.54 в понедельник, 19 февраля.

Фото из соцсети (справа) и ориентировка полиции (слева)

Фото из соцсети (справа) и ориентировка полиции (слева). Фото: социальная сеть во "Вконтакте"

Корр. ИА PrimaMedia написал одной из девушек, которая была у него в друзьях. По ее словам, она переписывались с ним во "Вконтакте" 7-8 февраля. Мужчина также звал ее гулять, но она тоже не согласилась. О других подробностях их общения в сети, горожанка больше не рассказала.

Николай Тимченко предполагаемый виновник ДТП

Николай Тимченко предполагаемый виновник ДТП. Фото: социальная сеть во "Вконтакте"

дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Петля затягивается: горожане массово ищут водителя, сбившего семью во Владивостоке

10:50

Полиция установила личность водителя, сбившего семью на тротуаре во Владивостоке

10:30
Ряд абонентов «Примтеплоэнерго» стали платить за услуги теплоснабжения меньше
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia