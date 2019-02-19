Журналисты в соцсетях нашли водителя, сбившего семью во Владивостоке

За несколько дней до трагедии он пытался познакомиться с девушкой в интернете

Николай Тимченко предполагаемый виновник ДТП. Фото: социальная сеть во "Вконтакте"

В социальных сетях журналисты ИА PrimaMedia нашли профиль предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла мама и ее ребенок во Владивостоке. Кроме этого, корр. агентства удалось найти девушку, с которой он за несколько дней до трагедии вел переписку.

Ранее агентство писало, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая маленького ребенка. В результате инцидента пострадали пешеходы — семья из трех человек. В больницу с травмами различной степени тяжести госпитализированы мужчина 1983 года рождения, женщина 1985 года рождения и их ребенок — мальчик 2017 года рождения. С места ДТП водитель скрылся.

Как стало известно ИА PrimaMedia, мама и ребенок скончались в больнице. Супруг остался жив. Полиция уже установила личность водителя — разыскивается Тимченко Николай Александрович 13.07.1982 года рождения. По информации правоохранительных органов, именно он был за рулем автомобиля Volvo.

Кроме этого, добровольцы организовали поиски мужчины. В соцсетях и группах whatsapp неравнодушные жители Владивостока создали сообщества, куда можно скидывать информацию, которая поможем розыску. Также к поискам подключилась редакция PrimaMedia.

К нам обратилась девушка, которая, с ее слов, знакома с предполагаемым виновником ДТП. Как рассказала горожанка, мужчина с таким же именем и возрастом, которые указаны в ориентировке полиции, за несколько дней до трагичного происшествия вел с ней переписку в whatsapp – звал на свидание, говорил разные комплименты, однако, как пояснила девушка, она не приняла его ухаживаний и на встречу не согласилась.

Переписка имеется в распоряжении редакции агентства.

Также журналисты агентства нашли профиль Николая Тимченко в социальной сети во "Вконтакте", где данные также совпадают с ориентировкой полиции. Отметим, что в онлайне последний раз Тимченко был уже после ДТП в 19.54 в понедельник, 19 февраля.



Фото из соцсети (справа) и ориентировка полиции (слева). Фото: социальная сеть во "Вконтакте"

Корр. ИА PrimaMedia написал одной из девушек, которая была у него в друзьях. По ее словам, она переписывались с ним во "Вконтакте" 7-8 февраля. Мужчина также звал ее гулять, но она тоже не согласилась. О других подробностях их общения в сети, горожанка больше не рассказала.