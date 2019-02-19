"Так все зыбко": глава Владивостока о шансах спасти сквер Строителей от строителей

Олег Гуменюк просит общественность помочь отстоять последнюю зеленую зону в районе Гоголевской развязки

Битва за сквер Строителей на Гоголя во Владивостоке продолжается. Фото: ИА PrimaMedia

И. о. главы администрации Владивостока Олег Гуменюк признал в рамках своей первой пресс-конференции, состоявшейся во вторник, 19 февраля, что мэрии с трудом удается отстаивать свое право на сквер Строителей, расположенный в районе Гоголя. Споры за участок ведутся между мэрией и предпринимателями уже не один год, сообщает ИА PrimaMedia, однако шансы сохранить деревья "зыбкие".

Отвечая на вопросы журналистов, Гуменюк заявил, что он против точечной застройки. Однако когда суды становятся на сторону застройщиков (а так бывает практически всегда, за редкими исключениями), администрация не в силах помешать строительству.

— Мы иногда даже просим через СМИ помощи общественности. Вы знаете, по поводу того сквера, который находится на Гоголя, что мы прошли все инстанции, а подрядчик, который считает, что это его земля, говорит: "Я буду там строить торговый центр". У нас есть еще моменты, на которых мы судимся, но так все зыбко. Потому мы и обратились к общественности: там же, сами понимаете, уж где-где, но там уж точно ничего нельзя рубить. Потому что там остановка, мост. И сквер этот… Но мы не можем преступить закон. Может, где-то и хотим пойти и сказать, что действительно нельзя, но не имеем права этого делать", — заявил Олег Гуменюк в рамках пресс-конференции.

Напомним, в 2003 году три смежных участка по пр. Красного знамени были переданы в аренду ООО "Арион" для строительства и дальнейшей эксплуатации общественно-торгового центра. Спустя некоторое время мэрия Владивостока облагородила территорию и попыталась закрепить ее за собой официально. Однако через некоторое время бизнесмены обратились к городским властям за разрешением на вырубку деревьев.

Компания "Арион" на основании договора аренды начала на участке "стройку", после чего оформила право собственности на объект незавершенного строительства готовностью 1%. Проверка, проведенная прокуратурой Владивостока, показала, что фактически указанный объект незавершенного строительства отсутствует, а значит, право собственности на данный объект было зарегистрировано незаконно. Однако суд с указанными утверждениями не согласился.

"Арион" подало иск к администрации города о признании отсутствующим право собственности на данный сквер. Руководствуясь тем, что сквер был благоустроен после передачи участка в аренду под застройку, суд принял сторону предпринимателей. В 2018 году компания "Арион" подала заявление о выдаче разрешения на строительство. В выдаче такого разрешения мэрия отказала, однако застройщик пошел в суд, и суд принял решение обязать администрацию Владивостока выдать разрешение на строительство. Вопрос выдачи разрешения на снос зеленых насаждений также будет решаться в суде.

В 2018 году в Генплан и ПЗЗ Владивостока были внесены существенные изменения, и сквер Строителей, ранее находящийся в зоне многофункциональной общественно-деловой застройки (ОД-1), оказался в зоне Р-1, где оно запрещено. Однако эта попытка спасти сквер, по мнению экспертов, не станет серьезным препятствием, и у предпринимателей по-прежнему остаются все шансы получить разрешение на вырубку через суд.

А пока ведутся споры, сквер Строителей сегодня пребывает в удручающем состоянии. Он тянется вдоль улицы с оживленным трафиком и зажат стройками с двух сторон. Многих скамеек давно нет на месте, брусчатка местами выломана, пронумерованные, видимо, под вырубку деревья огорожены не самым приглядным забором. Желающих отдать в сквере у оживленной дороги с загазованным воздухом встретить сложно. Но в округе это чуть ли не последний зеленый участок, тем ценнее сохранившиеся здесь пока деревья, на которых уже появились отметки, видимо, связанные с будущей вырубкой.